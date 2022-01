La Réunion en pré-alerte jaune cyclonique

Pré-alerte jaune cyclonique



Le cyclone tropical baptisé Batsirai évolue à environ 1 200 kilomètres à l’Est-Nord-Est de La Réunion. A ce stade, les vents les plus puissants avoisinent les 200 km/h et le cyclone se déplace sur une trajectoire Ouest-Nord-Ouest à 17km/h.



Le système devrait passer au plus près de La Réunion le mercredi 2 février en soirée ou dans la nuit de mercredi à jeudi à une distance dont l’estimation est à ce jour de 100 à 400 km. Même si le cœur du cyclone devrait épargner l’île, des conditions météorologiques dégradées devraient être observées sur le territoire dès le mardi 1er février en fin de journée (vents forts en rafales, précipitations potentiellement intenses, forte houle).



Batsirai présente donc une menace potentielle pour l’île dans un délai de 72h.



En conséquence, le préfet de La Réunion a décidé de déclencher le niveau « pré-alerte cyclonique » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones ce jour, à compter de 18h.



A ce stade, il est recommandé de :



- Se tenir informé régulièrement sur l'évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le 08.97.65.01.01 pour le point cyclone ;



- Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer ;



- Rester éloigné des rivières et ne pas pratiquer le canyoning ;



- Ne pas s'approcher du rivage ;



- Contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires ;



- Limiter ses déplacements dimanche matin.



- Pour en savoir plus sur les niveaux d'alerte cyclonique, consultez le site internet de la préfecture : www.reunion.gouv.fr



- Numéros de téléphones utiles: SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17.



*ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile