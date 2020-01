A la Une . La Réunion en pré-alerte cyclonique

Alors que le département sera bientôt sous l'influence de la dépression tropicale N°6, le préfet a décidé du passage en pré-alerte jaune cyclonique ce jeudi 23 janvier à partir de 10H. Voici le bulletin des services de l'État :



Pré-alerte jaune cyclonique "Système n°6"



23 janvier 2020 à partir de 10h



Le système dépressionnaire n°6 actuellement suivi par Météo France présente une menace potentielle pour La Réunion dans les prochains jours. Ce système pourrait transiter au plus près de l’île entre vendredi 24 janvier midi et samedi 25 janvier midi au stade de dépression tropicale voire de tempête tropicale modérée, et engendrer de nouvelles pluies.



Des précipitations importantes ont été mesurées sur l’ensemble de l’île depuis le début de la semaine. Il a notamment été relevé hier en 3h, 150mm à Grand-Coude et 106mm au Tampon. L’accumulation des pluies sur des sols déjà saturés est susceptible d’engendrer des inondations par ruissellement ou débordement de ravine, des difficultés de circulation voire des coupures de routes.



En conséquence, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau « pré-alerte jaune cyclonique » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter de ce jour, jeudi 23 janvier 2020 à 10h.



Ainsi, il est vivement conseillé de :

• Se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le 08.97.65.01.01 pour le point cyclone ;

• Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer ;

• Ne pas s’approcher du rivage en cas de houle ;

• Adapter sa conduite en diminuant la vitesse et augmentant les distances de sécurité ;

• Vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical ;

• Vérifier les toitures et les fermetures des locaux d’habitation ;

• Vérifier l’arrimage des machines, outils et matériaux sur les chantiers ;

• S’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile, au besoin en appelant sa mairie ;

