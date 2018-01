La grande Une La Réunion en pré-alerte cyclonique





"Berguitta" présente donc une menace potentielle pour l’île dans les jours à venir (au-delà des prochaines 24h).



En conséquence, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau "pré-alerte cyclonique" du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter de ce jour, lundi 15 janvier 2018 à 12h.



Berguitta devrait passer à proximité de La Réunion. La probabilité pour que l'évènement passe à 200 km est "très importante" et "importante" pour un passage à 100 km. La probabilité pour que le système passe sur La Réunion est "non-négligeable".



Le phénomène est de petite taille (environ 150 km de diamètre). Le vent va se renforcer demain soir. Berguitta devrait gagner en puissance à partir de mercredi. Si l'événement est réduit dans le temps, son intensité sera significative.



"J'ai pris, avec les éléments Météo-France, la décision de déclencher la pré-alerte pour nous permettre de nous préparer et notamment aux PCO de s'organiser et de faire un état des lieux des moyens existants. Il est également question de permettre par exemple aux ports et aéroports de prendre les dispositions nécessaires, même chose pour les structures hospitalières et le SAMU", a indiqué le préfet.



L'alerte Orange, pas envisagée avant la fin de la journée de mardi



Amaury de Saint-Quentin a par ailleurs indiqué que l'alerte Orange n'est pour le moment pas envisagée avant la fin de la journée de mardi. Une décision qui sera "soumise aux éléments de Météo France". Pour le préfet, "le système sera plus lisible à partir de mardi. Il conservera une belle intensité. Dès l'entame de sa direction sud-ouest, il va accélérer. Autant il y a une grande précaution habituelle chez Météo France, mais là, il y a un assez grand consensus de la part des spécialistes".



A ce stade, il est recommandé de :



- Se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le 08.97.65.01.01 pour le point cyclone ;



- Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer ;



- Vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical ;



- Ne pas s’approcher du rivage en cas de houle ;



- Vérifier les toitures et les fermetures des locaux d’habitation ;



- Vérifier l’arrimage des machines, outils et matériaux sur les chantiers ;



- S’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile, au besoin en appelant sa mairie ;



- Contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires.



- Numéros de téléphones utiles : SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17.



- Suivez le compte twitter des services de l’État à La Réunion



