A la Une . La Réunion en mesure de réaliser une campagne de "vaccination de masse"

Le directeur de la veille sanitaire, Xavier Deparis, a martelé l'importance de la vaccination, rappelant que La Réunion dispose d'ores et déjà de la capacité de délivrer 40.000 doses hebdomadaires. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 13 Juillet 2021 à 18:01

“La solution, c’est la vaccination”, a martelé Xavier Deparis, directeur de la veille sanitaire, lors de la conférence de presse donnée par le préfet ce mardi. “On s’aperçoit que chez les asymptomatiques, 1,7% sont positives. Mais sur les personnes malades : depuis début juin, sommes passées d’1 personne sur 10 à 3 personnes sur 10, soit trois fois plus qui sont malades du covid."



Rappelant le dépistage de 150 malades du covid par semaine, il rappelle l’arrivée du variant Delta, avec une dizaine de clusters dans des endroits différents (dans l'Ouest, à Saint-Denis et à Saint-André). "Donc le variant est désormais en circulation et est en train de devenir majoritaire sur le continent européen", alerte-t-il.



"1 personne sur 4 en réanimation a moins de 45 ans"



“On a actuellement 10 décès pour 1455 cas, soit un taux de létalité de 6,9/1000 : c’est proche d’un niveau de risque qui n'est pas négligeable”, poursuit-il, rappelant les conséquences sur la capacité hospitalière. "La semaine dernière : pendant deux jours consécutifs , on a eu deux lits, puis trois en réanimation sur l’île."



"Il se dit que le covid ne touche pas les jeunes : la semaine dernière deux patients entre 20 et 30 et 3 entre 30 et 40 ont été admis", indique-t-il. "1 personne sur 4 a moins de 45 ans. Donc le covid touche toutes les tranches d’âge".



Le directeur de la veille sanitaire fait aussi une comparaison avec la métropole, qui n'est pas concernée par le couvre-feu. "Ce qui explique la différence, c’est la couverture vaccinale qui est deux fois moindre qu’en métropole. Il y a 51% vaccinés chez les moins de 18 ans, alors qu’ici seule 23% de la population réunionnaise est vaccinée". Et de résumer : “On est dans une zone de risque 6 fois plus importante parce que la couverture vaccinale est 2 fois moins importante."



Jusqu’à 40.000 doses par semaine



Xavier Deparis plaide pour une "vaccination de masse". "Nous disposons d’une grande capacité avec la possibilité d'injecter jusqu’à 40.000 doses par semaine. Hier, nous avons observé un fort rebond des demandes, avec 7000 appels pour une prise de rendez-vous, et 4800 rendez-vous en attente sur keldoc. Nous ne pouvons que nous en féliciter. J’appelle l’ensemble des Réunionnais à le faire le plus rapidement possible parce que c'est la seule solution pour se sortir de cette crise sanitaire".Et de réitérer : "Le risque de mourir du covid ou de se retrouver en réanimation n’est pas négligeable, quel que soit l’âge, la seule solution, c'est vraiment la vaccination."



Autre mise en garde : le directeur de la veille sanitaire rappelle la nécessité pour les porteurs de symptômes de se faire dépister. "On constate un relâchement, il faut se faire dépister pour ne pas mettre en danger sa famille. Se faire dépister le plus tôt possible va stopper la chaine de contamination et va protéger vos proches".



