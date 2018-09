La Réunion en marche contre la maladie d’Alzheimer !

L'association porte également, avec le Conseil Départemental, le dispositif MAIA (Méthode d'actions pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie) qui met en place la coordination et l'articulation des services et prestations autour des malades.En France, on compte 900.000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée (maladie à corps de Lewy, dégénérescence fronto-temporale, démence vasculaire mixte), accompagnées et soutenues par plus de 2 millions d’aidants proches.Malgré les progrès accomplis, plus de la moitié des malades ne sont toujours pas diagnostiqués et 2/3 ne sont pas traités. Compte tenu de l'accroissement de la durée de vie, le nombre de patients atteints par cette affection aura doublé en 2020 et chaque famille sera touchée.A La Réunion, on compte environ 10.000 malades et autant de familles fragilisées par la maladie.