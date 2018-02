<<< RETOUR La Réunion Positive

La Réunion en l’air Volcans, forêts, cétacés, musiques, gastronomie, randonnées, paysages à couper le souffle... L’île intense n’aura jamais aussi bien porter son nom ! Aussi multiple que les expériences d’exception qu’elle offre, la Réunion se "vibre" au rythme des goûts et des envies. L’IRT nous fait découvrir 1001 expériences made in Réunion. Suivez le guide !

PARENTHÈSE DÉCALÉE





➜ 20 000 lieux sous terre ... un tunnel secret

Les entrailles volcaniques de La Réunion sont parcourues d’innombrables tunnels, formés par des coulées de lave dont la croûte supérieure s’est refroidie alors que le magma poursuivait sa course. Certains sont de création très récente, notamment dans le Grand Brûlé. D’autres remontent à des époques beaucoup plus reculées : l’âge du Tunnel bleu a par exemple été estimé à 22 000 ans. Découvrez une alternance de roches bleutées, oranges ou rouges, lorsqu’elles sont riches en fer, et de surfaces grises pailletées. Le Tunnel bleu se démarque de la plupart des autres par ses centaines de stalactites de lave figée. Evidemment, on ne touche qu’avec les yeux. Mais quel spectacle !

➜ Canyon et sensations fortes

Si vous souhaitez vous offrir quelques sensations fortes, descendre le canyon de Trou Blanc répondra définitivement à vos attentes ! Le canyoning ne s’improvise pas, mais quand cette activité est encadrée par des professionnels confirmés, elle est accessible à toute personne en bonne forme physique. Décors grandioses, tunnels hauts de plusieurs mètres, de multiples montées d’adrénaline... Une journée intense en émotions en perspective !

TEMPS SUSPENDUS





➜ Sunset chill out

Comment occuper la dernière heure du jour ? Certains profitent des rayons du soleil, moins mordants en cette fin d’après-midi, pour s’étendre sur le sable chaud. D’autres ne résistent pas à l’appel du lagon, dont l’eau scintille sous les lumières du couchant. D’autres encore choisissent de ne rien faire pour mieux se concentrer sur la beauté de ces instants. Le ciel se métamorphose de minute en minute. L’ambiance se fait plus festive, prometteuse de sympathiques rencontres : il est temps de goûter à la convivialité réunionnaise !

➜ Le monde des Elfes

Bélouve s’étend sur un plateau, à 1 300 m d’altitude, que l’on atteint par une piste venant de la Plaine-des-Palmistes. Le bord du rempart offre un point de vue spectaculaire sur le cirque le plus verdoyant de La Réunion. À plusieurs endroits, des passerelles en bois permettent de franchir aisément des zones plus boueuses que les autres. Ici, la randonnée est vraiment accessible à tous ! À mesure que vous avancerez dans ce sous-bois exubérant, laissez-vous saisir par une ambiance quasiment surnaturelle. La lumière solaire, tamisée par les hautes branches, joue avec les bancs de brume. On s’attend presque à voir apparaître un enchanteur au détour du chemin ! Une biodiversité unique !

ZESTE D’INSOLITE





➜ L’Éden en hélico

Direction le sentier de la Petite Ravine. Tracé à flanc de rempart, le sentier descend au fond d’une des plus profondes gorges de La Réunion, dans le sud de l’île : le bras de la Plaine. Après deux heures de marche, quelques passages vertigineux et franchissements acrobatiques, vous arriverez au gîte aux allures de maison de Robinson Crusoé. Faite de bois et de pierre volcanique, elle a été construite en harmonie complète avec le paysage grandiose, au milieu de la végétation tropicale. Après un succulent cari poulet accompagné de chouchous fondants, le tout servi sur une feuille de bananier et ponctué de mille histoires créoles, vient l’heure du retour... en hélicoptère. Avant de prendre la direction de l’héliport, survolez des décors dignes de Jurassic Park, des villages minuscules nichés dans la forêt. Une journée intense, à l’image de La Réunion !

➜ Au coeur de la réserve

Il est un lieu dont on ne soupçonne pas la richesse : l’étang de Saint-Paul. Côté aval, il s’élargit avant de communiquer avec la mer et devient bien visible. Mais de l’autre côté de la route nationale, ses bras d’eau sont dissimulés à la vue par la végétation : c’est cet univers préservé à découvrir. La zone est classée Réserve Naturelle Nationale et il est possible de la visiter en kayak, accompagnés par des éco-gardes. L’étang est un cours d’eau labyrinthique, alimenté par des nombreuses sources au pied des falaises. C’est sur ses berges que s’établirent les premiers colons de l’île, au XVIIème siècle. L’étang est un véritable havre de paix, un écrin de nature à deux pas de la ville. Sa découverte en kayak procure un véritable sentiment de sérénité, mais la Réserve propose d’autres manières de le visiter, à partir de la terre ferme, à pied ou à vélo. Une expérience à ne pas manquer lors d’un séjour à La Réunion !

Z’ISTOIR D’ICI





➜ Devenez un aventurier de l’Est

Non loin de la rivière des Marsouins, immergez-vous dans une nature tropicale particulièrement généreuse, à partir d’un site d’une grande majesté : l’îlet Béthléem. Après une vingtaine de minutes de marche, découvrez à deux pas de la rivière, une vieille chapelle. Elle est l’unique vestige de l’établissement de charité qu’avaient créé ici des religieuses, au XIXème siècle. L’îlet était alors très peuplé. Au détour de la balade, (re)découvrez les plantes endémiques de La Réunion, les oiseaux tisserins, ou encore ces bambous géants à la croissance si rapide, qui émettent des bruits de frottement tout autour de vous, au gré du souffle du vent. Installés au bord de la rivière, dans un endroit ombragé, vous profiterez d’un savoureux pique-nique créole, régal pour les papilles.

➜ Far, far créole

Direction le marché du Chaudron pour faire le plein de produits frais, avant de s’initier à la cuisine créole au feu de bois dans un atelier de Bagatelle, à Sainte-Suzanne. Samoussas, bonbons piment, caris et rougails...n’auront plus de secret pour vous. Les marmites chauffent, les poêles crépitent, les rires fusent. Il est l’heure de passer à table et de déguster les bons petits plats préparés en commun : gratin de bois de songe, canard à la vanille, ou encore un savoureux cari de porc au chou de coco. La cuisine réunionnaise est à l’image de l’île : un carrefour de saveurs, où l’on reconnaît ici l’influence française, là les goûts de l’Inde, de Madagascar, de la Chine...

