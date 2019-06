La Réunion, élue "Meilleure destination nature Océan Indien"

La Réunion a reçu ce samedi soir le prix de la "meilleure destination nature Océan Indien", à l’île Maurice, à l’occasion des 26eme World Travel Awards.



Un prix décerné par un jury international et remis au Président du conseil régional, Didier Robert, au directeur de l’IRT Stephane Ulliac, au directeur des îles Vanille Pascal Viroleau à l’occasion d’une cérémonie en présence du Ministre du Tourisme de Maurice M. GAYAN, du Ministre du Tourisme des Seychelles M. DOGLEY, du Ministre du tourisme du Costa Rica Mauricio VENTURA, des représentants des îles Vanille et d’acteurs du tourisme de l’Afrique et de la zone Océan Indien.



Pour le président de la Région "ce prix, que je partage avec l’ensemble des Réunionnais, les professionnels du tourisme est une reconnaissance du travail engagé depuis des années sur le territoire. C’est aussi un encouragement à garder le cap avec une stratégie tourisme qui porte ses fruits ces dernières années. Ce prix nous oblige davantage encore sur les questions de préservation et de valorisation de notre environnement, sur toutes les questions écologiques. Le choix que nous devons adopter doit être celui du développement durable, tout autant respectueux delà nature et des Hommes, le choix de l’économie circulaire et de la préservation de notre biodiversité remarquable."