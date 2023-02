A la Une . La Réunion devient une capitale de la French Tech, une première dans les Outre-mer

C'est une grande première dans les Outre-mer. Le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, a annoncé ce jeudi 2 février l'entrée de La Réunion dans le réseau des capitales "French Tech". Par SI - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 11:14

D'abord labellisée "réseau thématique French Tech e-santé" en 2016 puis "communauté French Tech d'Outre-Mer" en 2019, notre île a intégré le réseau "association French Tech La Réunion" en 2022. Une nouvelle étape est désormais franchie : notre île est devenue le premier territoire d'Outre-mer à rejoindre les 115 autres capitales et communautés French Tech.



Pour rappel, ces dernières, créées en 2019, sont un réseau implanté en France et à l’international qui a pour rôle de fédérer les acteurs de l’innovation au sein des territoires (startups, structures d’accompagnement, financeurs grands groupes, centres de recherche, etc.) Ses actions de proximité participent aux orientations stratégiques de l’État à destination des jeunes pousses tout en intégrant les enjeux locaux de ses écosystèmes. Des actions rendues possibles grâce à la mobilisation de plus de 1.400 bénévoles, en majorité des entrepreneurs, qui s’engagent en tant que Président ou membres des bureaux des Capitales et Communautés.



L'entrée de notre territoire dans le réseau des capitales French Tech est vue par les deux co-présidents de French Tech La Réunion, Élodie Royer et Manuel Warlop, comme une nouvelle étape décisive dans le développement du secteur numérique. "Notre ambition est de développer les relations avec les communautés French Tech de la zone océan Indien mais également avec l’ensemble des communautés des territoire d’Outre-mer qui ont toutes soutenu la candidature de La Réunion", explique Elodie Royer. Par ailleurs, elle voit dans l'attribution de ce titre la possibilité de fédérer toutes les communautés ultramarines "afin de grandir ensemble pour valoriser et développer l’économie de nos territoires".



Le passage de communauté à capitale French Tech va apporter à La Réunion plus de crédit et une meilleure prise en compte de ses spécifiés. En effet, notre île sera associée aux réflexions stratégiques de la Mission French Tech sur les actions à mettre en place pour répondre aux enjeux de demain. Tout au long de l’année, French Tech La Réunion participera aux séminaires des Capitales, au Conseil nationaux des Communautés et Capitales en présence du ministre Jean-Noël Barrot et aux ateliers de réflexion stratégique sur les programmes nationaux. "Autant d’occasion de faire entendre nos spécificités locales au niveau national de manière plus efficace afin de les transformer en projet concrets pour le développement économique de La Réunion", indique pour sa part Manuel Warlop.



Du côté des financements, le titre Capitale French Tech permet aux territoires concernés de demander des subventions dédiées plus importantes pour porter le développement des programmes nationaux au niveau local. De plus, cette labellisation permettra à La Réunion d'intégrer le dispositif French Tech Central qui permet la prise de rendez-vous simplifiée entre start-up du territoire et acteurs publics.



Enfin, les Capitales French Tech bénéficient d’équipes opérationnelles propres, un deuxième permanent rejoindra Juliette Campione, chargée de mission au sein de French Tech La Réunion depuis mai 2021.



"Ce passage de communauté à capitale est le résultat d’une dynamique territoriale fruit de la collaboration et du soutien de nombreux acteurs tant publics, comme la région, que privés avec des grands groupes, des entreprises et des start-up de La Réunion", conclut Elodie Royer.



Le plan d’actions 2023- 2025 sera présenté aux partenaires de la French Tech Réunion à la fin de ce mois de février.