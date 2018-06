La Réunion des talents 2018

La Région Réunion favorise au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional la diversité des expressions culturelles et renforce l’accès aux oeuvres dont ne bénéficient pas encore suffisamment tous les Réunionnais.Les 4 centres du Conservatoire offrent des parcours diversifiés et sont de véritables « écoles des arts ».Cette année scolaire 2017-2018 est marquée par la mise en place d’une classe de direction de Choeur, de l’ouverture d’un cycle 1 en théâtre, de l’ouverture d’une classe de basson et d’un DEC complet dans les 3 disciplines chorégraphiques enseignées, le développement de la relation à la création et aux répertoires contemporains dans toutes les disciplines (musique, danse, théâtre), le développement de l’ancrage territorial et des partenariats, les festivités liées aux 30 ans du CRR et l’inauguration du centre de St Denis après 2 ans de travaux.3 Diplômes d’Études Musicales1 Diplôme d’Études Chorégraphiques5 Certificats d’Études Musicales10 Certificats d’Études Chorégraphiques12 entrées en Cycle d’Orientation Professionnelle (8 en musique, 4 en danse)