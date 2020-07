A la Une .. La Réunion des "pas si couillons qu’ça" : Sébastien Folin remporte le "Grand concours des animateurs" de TF1

… pour la seconde fois, siouplaît ! Sébastien Folin, tout le monde connaît, comme on connaît Ruquier, comme on connaît Decaunes, comme on connaît Bégert, comme on connaît Rocaya. Leur notoriété est inégale et fluctuante mais constante. Et lorsqu’un animateur de chez nous se hisse au plus haut niveau, ben… on en est fier. Par Jules Bénard - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 14:04 | Lu 647 fois

C’est ce qui s’est passé hier soir, avec le « Grand Concours des Animateurs » de TF1, que je ne rate jamais : voir s’affronter des pointures intellectuelles est un de mes vices cachés, persiste et signe !



Carlos disait : « De tous les trophées que j’ai remportés, celui dont je suis le plus fier est ce Grand Concours ». C’était quelques jours avant son grand départ…



Nous sommes quelques-uns à privilégier les jeux de culture plutôt que les « kaï-kaï-bour-boum » hollywoodiens. C’est gratifiant : apprendre d’avantage, en dépit de l’âge qui avance, est une félicité sans pareille. Le « Grand Concours » de TF1 est un parcours du combattant : il faut de la culture générale et l’esprit de répartie. On trépigne autant devant son écran que si l’on était en compétition.

Hier soir, l’ami Sébastien s’est imposé haut-la-main, pour la seconde fois, devant un Beaugrand qui a vaincu par trois fois déjà, performance insigne.



Sébastien Folin est, on le sait, un animateur télé/radio qui a tout fait ou presque. Ce personnage, fantasque et hors-norme, disons-le, est né à Madagascar en 1970. Mada, Hexagone, La Réunion, c’est chez nous qu’il a commis ses premières frappes dans la communication. Et le virus ne l’a plus jamais quitté…



Radio Arc-en-Ciel, RFM, NRJ (avec Manu Payet), RTL, RTL 2, TF1, TV5 Monde, France Télévision, ils l’ont tous subi, si j’ose dire. Je me souviens de l’époque glorieuse où Antenne-Réunion était encore dans une chambre de bonne dans Chaudron-les-Hauts… Il y animait un peu de tout, jamais rebuté par le boulot. C’est à cette même époque que j’ai connu le « grand » Guillaume Alexandre, le meilleur présentateur de JT de ma connaissance.



Il faisait un froid de canard dans ces studios minuscules et Sébastien a dit (juré-craché) : « Le premier qui me traite de chocolat glacé, je le tue ! »



Hier soir, Sébastien m’a surpris par l’étendue de sa culture. Sans jamais se démonter, il a accumulé les bonnes réponses jusqu’à déboulonner le très grand Beaugrand. Ça prouve quoi ? Qu’il y a de sacrées pointures chez nous mais on ne le sait pas.

Bravo, Sébastien, nous sommes bêtement fiers de toi.



