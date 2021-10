Communiqué "La Réunion des cinémas" : Une opération d'attractivité et de promotion du territoire

Dans le cadre de ses missions de promotion économique du territoire, NEXA, co-organise, en partenariat avecl ’AFR, La Région Réunion et la FRT, l’Eductour "La Réunion des Cinémas 2021". Par N.P - Publié le Samedi 9 Octobre 2021 à 06:26

Reconnue au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO depuis 2021, l’île de La Réunion jouit d’une diversité de paysages exceptionnelle et unique au monde. Véritable bijou au cœur de l’Océan Indien, ses paysages, sa diversité culturelle, son métissage sont autant d’atouts qui participent à faire de notre territoire, une terre de tournage incontournable.



L’Eductour « la Réunion des Cinémas » est un évènement porté en collaboration étroite par NEXA, l’Agence Film Réunion, la Région Réunion et la Fédération Réunionnaise de Tourisme..



Organisé pour 8ème année consécutive, il a pour objectif de mettre en avant le potentiel cinématographique exceptionnel de La Réunion en termes de décors, de talents et de moyens : ses paysages d’une rare diversité sur un périmètre de 2 512 km2 , son brassage multiculturel, son savoir-faire local reconnu et les dispositifs de soutien financiers mis en place par l’état et la Région Réunion, font de notre île, un territoire compétitif.



Des invités devenus ambassadeurs et fédérateurs de l’événement



En 2020, malgré un contexte de crise sanitaire mondiale, ils étaient 17 professionnels à sillonner notre île. Pour cette nouvelle édition, le monde du cinéma s’est une nouvelle fois donner rendez-vous à La Réunion.



20 invités : producteurs, réalisateurs, scénaristes et de la presse spécialisée sont arrivés le dimanche 3 octobre pour vivre « in situ » une semaine intense, rythmée par des visites de sites exceptionnels, des rencontres professionnelles, des conférences et des soirées projections… dans un but commun, celui de venir filmer le monde à La Réunion.



La participation de ces professionnels reconnus du secteur de l’audiovisuel et du cinéma mondial conforte le positionnement du territoire en tant que terre d’accueil de tournages.