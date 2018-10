<<< RETOUR La Réunion Positive

La Réunion des cinémas 2018 Célèbre pour ses paysages paradisiaques qui ont, plus d’une fois, servi de décors au cinéma et à la télévision, La Réunion est devenue en quelques années une terre de tournages reconnue mondialement. Depuis 2011, le label La Réunion, Terre d’Images, Terre de Tournages a rendu possible la réalisation de plus de 80 projets cinématographiques et audiovisuels. 7 d’entre-eux ont été récompensés dans des festivals internationaux tels que le Festival de Cannes ou la cérémonie des César, confortant le positionnement de l’île autour de ce label dédié.





Afin de poursuivre cette dynamique et développer la notoriété et l’attractivité du territoire, Nexa, l’Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation co-organise avec l’Agence Film Réunion, la Région Réunion et l’Île de La Réunion Tourisme, a perpétué son traditionnel Eductour annuel LA RÉUNION DES CINÉMAS 2018, opération d’envergure internationale pour la promotion du territoire, mettant sous les projecteurs le secteur de l’audiovisuel à La Réunion.



Cette semaine passée s’est articulée autour de visites de sites emblématiques mettant l’accent sur les atouts uniques de La Réunion, de rencontres BtoB avec les acteurs locaux pour impulser des projets communs et rendre compte du savoir-faire local ainsi que de projections ouvertes au grand public.



Cet Eductour a été également l’occasion de mettre en lumière notre territoire à travers une conférence dédiée aux dispositifs d’aides régionales qui participent à la compétitivité et à l’attractivité de La Réunion comme lieu de tournage au niveau international.



Lors de la conférence de presse du jeudi 4 Octobre, au Moca, les différents professionnels venus découvrir La Réunion ont été plus qu’élogieux sur le potentiel cinématographique de l’île de La Réunion. La diversité des paysages, le métissage culturel et le vivre-ensemble de La Réunion sont tout autant d’élément déterminant pour la réalisation de film sur notre territoire.



De plus, les professionnels du 7e art ont salué aussi l’intervention de La Région Réunion dans l’accompagnement de la réalisation de production sur son territoire et que La Réunion était un exemple à suivre pour les autres régions françaises en matière de financement.



Pour rappel, cette délégation de professionnels du cinéma comprenait des Français RAPHAËL BENOLIEL,Co-producteur chez FIRSTEP ; ANNABELLE BOUZOM, Productrice ; JÉRÉMIE CHEVRET, Producteur chez PLUS DE PROD ; YVES DARONDEAU, Producteur chez BONNE PIOCHE) ; RON DYENS, Producteur chez SACREBLEU RODUCTIONS ; VINCENT GIRERD, Directeur chez CINE+ ; VALÉRIE LEPINE,DG de FILM FRANCE ; RADU MIHAILEANU, Réalisateur-Scénariste ; XAVIER RIGAULT,Producteur I Président de l’UPC ; STÉPHANE ROBELIN,Réalisateur ; ROSE PAOLACCI, Productrice ; un Allemand JOHANNES REXIN, Fondateur et producteur chez REXINFILM, un Belge, ARNAULD DE BATTICE, Producteur chez AT-Prod ; deux Sud-Africains DAVID HORLER, Producteur chez Proper Film et LWAZI THEMBELIHLE MANZI, Productrice exécutive chez Mercurial Pictures et une Chinoise JIA HONGLIN Productrice chez Huanxi Media Group Limited et Productrice réalisant des films pour le marché chinois.



La Réunion des Cinémas se termine le 7 octobre dans les hauteurs de Salazie à Hell Bourg, où les producteurs pourront voir une autre facette de notre île.

