La Réunion des Cinémas : L'industrie internationale du film en éductour à La Réunion

Le clap de début du voyage de découverte "La Réunion des Cinémas" a retenti dimanche 29 septembre dernier. Jusqu'au 6 octobre prochain, des professionnels de l'industrie cinématographique française et mondiale vont découvrir le large panel de décors qu'offre l'île intense, les moyens humains et techniques qui existent au niveau local et les moyens de financement nationaux et régionaux.



Incontournable. Pour la sixième année consécutive, "La Réunion des Cinémas" est organisée par Nexa, l'agence régionale de développement d'investissement et d'innovation, en collaboration avec l'Agence Film réunion (AFR), la Région Réunion, l'Île de La Réunion Tourisme (IRT) et la Fédération Réunionnaise de Tourisme (FRT).





Cette année, cette nouvelle édition rassemble 16 invités nationaux et internationaux, principalement des producteurs, ainsi que deux journalistes de la presse spécialisée. Parmi eux, on peut noter la présence de Fabrice Gianfermi, producteur et co-fondateur de Vendôme Pictures (Los Angeles). Il a produit de nombreux films à succès tels que "Source code" avec l’acteur Jake Gyllenhaal, "Lord of War" avec Nicolas Cage ou encore "Il n’est jamais trop tard" - version française de "Larry Crowne" - avec Tom Hanks et Julia Roberts.



Arnaud Borges, représentant de la société Dum Dum Film, fait également partie du voyage. Il a produit de nombreux films et notamment l’un des plus oscarisés : "The Artist".





L'éductour "La Réunion des Cinémas" vient mettre un coup de projecteur sur La Réunion et notamment sur le potentiel de la variété de ses paysages comme lieux de tournage. L'objectif poursuivi est de convaincre les professionnels du septième art de venir tourner dans les décors naturels de La Réunion.



Portés par le label "La Réunion, Terre d’Images, Terre de Tournages", plus de 80 projets cinématographiques et audiovisuels ont, à ce jour, pu être réalisés, dont sept ont été récompensés dans des festivals internationaux tels que le Festival de Cannes ou la cérémonie des César.





Au programme de l'éductour: des visites de sites emblématiques mettant l’accent sur les atouts uniques de La Réunion, mais aussi des rencontres b to b avec les acteurs locaux pour favoriser des projets communs et mettre en avant le savoir-faire local, une conférence "La Réunion, Terre de tournages" sans oublier des soirées de projection ouvertes au grand public (sous condition d’inscription).