Société "La Réunion des Cinémas": 16 producteurs et réalisateurs internationaux à la découverte de notre île Le 30 septembre, 16 réalisateurs et producteurs internationaux sont arrivés sur l’île pour participer à l’Eductour "La Réunion des Cinémas 2018" organisé par Nexa, l’AFR, l’IRT et La Région Réunion. Voici le communiqué :

Célèbre pour ses paysages paradisiaques qui ont, plus d’une fois, servi de décors au cinéma et à la télévision, La Réunion est devenue en quelques années une terre de tournages reconnue mondialement. Depuis 2011, le label La Réunion, Terre d’Images, Terre de Tournages a rendu possible la réalisation de plus de 80 projets cinématographiques et audiovisuels. 7 d’entre-eux ont été récompensés dans des festivals internationaux tels que le Festival de Cannes ou la cérémonie des César, confortant le positionnement de l’île autour de ce label dédié.



Afin de poursuivre cette dynamique et développer la notoriété et l’attractivité du territoire, Nexa, l’Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation co-organise avec l’Agence Film Réunion, la Région Réunion et l’Île de La Réunion Tourisme, LA RÉUNION DES CINÉMAS 2018 : opération d’envergure internationale pour la promotion du territoire, mettant sous les projecteurs le secteur de l’audiovisuel à La Réunion.



Cette édition 2018 accueillera du 30 septembre au 7 octobre, 16 invités internationaux producteurs et réalisateurs, venus des 4 coins du monde. Cette sélection 2018 rassemblera des pointures du monde cinématographique avec, pour ne citer qu’eux :

- Radu MIHAILEANU, réalisateur des longs métrages à succès Le concert en 2009 et La source des femmes en 2011 avec Leïla Bekhti,

- Raphaël BENOLIEL, co-producteur chez Firstep qui a récemment co-produit en France le 6ème volet du succès Mission Impossible : Fall out,

- Yves DARONDEAU, producteur chez Bonne Pioche, qui a notamment remporté un Oscar en 2006 pour le film La Marche de l’Empereur - et bien d’autres encore…



Cette semaine s’articulera autour de visites de sites emblématiques mettant l’accent sur les atouts uniques de La Réunion, de rencontres BtoB avec les acteurs locaux pour impulser des projets communs et rendre compte du savoir-faire local ainsi que de projections ouvertes au grand public.



Cet Eductour sera également l’occasion de mettre en lumière notre territoire à travers une conférence dédiée aux dispositifs d’aides régionales qui participent à la compétitivité et à l’attractivité de La Réunion comme lieu de tournage au niveau international. Valérie Lépine, représentante de l’institution nationale FILM France a également répondu présente à l’invitation et nous fera l’honneur d’intervenir lors de cette conférence. N.P Lu 476 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️FAZSOI: Protéger et soutenir les Réunionnais en toutes circonstances Route de Cilaos : Des coupures de circulation cette nuit et la prochaine