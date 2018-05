La Réunion demande l'entrée de Roland Garros au Panthéon

Après avoir fait une première demande en 2016, la collectivité régionale, ainsi que d'autres associations, ont demandé à ce que Roland Garros fasse son entrée au Panthéon. Les militants culturels et défenseurs du patrimoine réunionnais exigent une entrée au sein de Régions Sud Terres Créoles.



Après le Président de Région, c'est au tour du Sénateur de La Réunion, Michel Dennemont, d'adresser un courrier au Président de la République pour réitérer cette demande.



"Une telle décision de votre part, qui sera haute en symbole, valorisera la participation de l'outre-mer français aux combats de la Première Guerre mondiale, et par là même pour reconnaître que la citoyenneté française se nourrit de la diversité historique et culturelle des peuples de la République", avait confié Didier Robert.



La Réunion toute entière souhaite que l'Etat accepte que ce héros de la Première Guerre Mondiale entre au coeur de ce monument honorant les personnes qui ont marqué l'Histoire.



Cette demande arrive au même moment que le tournoi de tennis sur terre battue, portant le même nom. Le but est de marquer les esprits, en associant sport et Histoire en cette année d'anniversaire, pour les 100 ans de la Première Guerre Mondiale.