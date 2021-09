A la Une . La Réunion dans le top 5 du guide du Routard pour les vacances de la Toussaint

Le Guide du Routard via son site "Routard.com" classe l'Île de La Réunion parmi le top 5 des destinations soleil ouvertes pour les vacances de la Toussaint. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 10:26





Ce plébiscite est également relayé par le site "



Alors que les journées se raccourcissent considérablement dans l'hexagone avec le changement de saison, nul doute que les vacanciers pourront apprécier la douceur de l'arrivée de l'été austral sur l'île de La Réunion. À l'heure où l'automne s'installe sur la métropole et le climat maussade qui l'accompagne, le site "Routard.com" met en avant la Réunion et la classe dans le top 5 des destinations à privilégier pour le mois d'octobre, synonyme de vacances de la Toussaint pour les métropolitains.Ce plébiscite est également relayé par le site " Business Insider France" au milieu de destinations prestigieuses comme Zanzibar en Tanzanie ou encore les Seychelles.Alors que les journées se raccourcissent considérablement dans l'hexagone avec le changement de saison, nul doute que les vacanciers pourront apprécier la douceur de l'arrivée de l'été austral sur l'île de La Réunion.







Publicité Publicité