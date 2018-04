La Réunion concernée par une vigilance fortes houles

Le bulletin de Météo France est valable à compter du mercredi 18 avril à 16h locales.



Le premier fort épisode de houle australe de l'année va aborder les côtes Ouest et Sud de l'île en journée de mercredi. Les vagues de ce puissant train de houle vont atteindre 4.5 à 5m en hauteurs moyennes dans la nuit de mercredi à jeudi. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 9m de hauteur. Le déferlement des vagues sur le rivage va être accentué par une période élevée de la houle, particulièrement pendant la pleine mer.



La houle va rendre les conditions de navigation difficiles aux abords des ports. Sous l'effet des vagues, le remplissage des lagons entraîne la formation de forts courants et rend la baignade dangereuse, notamment près des passes.

La houle s'amortit en soirée de jeudi.



Ce bulletin sera réactualisé demain mercredi 18 avril vers 9h locales.