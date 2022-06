A la Une . La Réunion compte 5.000 "super-riches" et 38 "hyper-riches"

L'Observatoire des inégalités a fait le point sur la situation financière des Français. Zinfos974 s'est procuré le rapport complet et vous détaille les éléments récoltés au niveau régional, pour La Réunion.





Le seuil de richesse est fixé à 3.673 euros mensuels pour une personne seul sans enfant à charge après prélèvement des impôts. 1% des Français les plus riches perçoivent plus de 7.600 euros par mois. L'observatoire a réalisé un portrait socio-économique des personnes les plus aisées de France. Mais qu'en est-il de La Réunion ? Le second rapport annuel de l'Observatoire des inégalités a été publié le 1er juin. Le constat dressé montre que les écarts de richesse s'agrandissent au fil des années en France . Les plus aisés ont vu leur patrimoine et leur poids financier augmenter bien plus rapidement que les classes moyennes.Le seuil de richesse est fixé à 3.673 euros mensuels pour une personne seul sans enfant à charge après prélèvement des impôts. 1% des Français les plus riches perçoivent plus de 7.600 euros par mois. L'observatoire a réalisé un portrait socio-économique des personnes les plus aisées de France. Mais qu'en est-il de La Réunion ?

Et les riches à La Réunion ?



La Réunion est la région d'Outre-mer qui concentre le plus fort de taux de "super-riches" en France. 0,8% des tous les "super-riches" de France se trouvent sur notre île. Cela représente environ 5.040 Réunionnais qui perçoivent plus de 7.000 euros mensuels (soit deux fois plus que la moyenne des salaires français) ou qui ont un patrimoine immobilier estimé à plus de 500.000 euros.



La Réunion rassemble aussi 0,6% des "hyper-riches" : ceux qui font partie du 0,1% des Français qui ont les plus grandes fortunes. Ils sont environ 38 sur notre île à être au moins millionnaires !



On rappelle par ailleurs que le seuil de richesse est basé sur un revenu médian calculé au niveau national. Le niveau de vie est plus bas à La Réunion. L'écart est donc encore plus creusé sur notre île entre les classes populaires et les "super-riches" et "hyper-riches".



