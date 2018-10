<<< RETOUR La Réunion Positive

La Réunion célèbre le Maloya les 27, 28 et 30 sept. 2018





La Région Réunion, en partenariat avec les différentes communautés d’acteurs de l’île, célèbre chaque année l’inscription du Maloya au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. La Région Réunion organise la 7ème édition du village Maloya. Au programme, des ateliers d’éducation patrimoniale destinés aux jeunes scolaires les 27 et 28 septembre au Musée Stella Matutina à Saint-Leu, et un village Maloya gratuit et ouvert à tous les Réunionnais avec animations musicales, ateliers et expositions, le 30 septembre 2018 au Stade B à Sainte-Suzanne.



Maloya Nout’ Diversité, Nout’ Fierté





◤ L’HISTOIRE DU MALOYA



Le Maloya est ce monument musical à la mémoire de nos ancêtres esclaves issus d’Afrique et de Madagascar, et des engagés Indiens qui ont écrit l’histoire du peuplement de La Réunion.



Le terme « maloya » n’apparaît que dans les années 1930 chez Georges Fourcade, appelé le « Barde créole » et connu pour avoir enregistré à la même époque un équivalent musical de l’exotisme colonial déjà présent dans l’œuvre littéraire des frères Leblond (Prix Goncourt de 1909). Il fait alors allusion à des danses de Noirs. Années après années, les acteurs culturels ont menés combat pour la sauvegarde et la transmission du Maloya aux nouvelles générations. Grammoun Lélé (1930-2004), artiste qui le premier a su exporter le maloya dans le monde, a longtemps incarné ce mélange métissé dans sa musique : association d’instruments aux sonorités« malbar » et à ceux du maloya (bob, roulèr, pikèr, kayam, sati).



Aujourd’hui, les artistes réunionnais tels que Gramoun Sello, René-Paul Elleliara, Chrisitne Salem, Nathalie Natiembé, les groupes Simangavole et Votia, parmi tant d’autres, continuent à perpétuer la tradition du Maloya à travers une écriture musicale et des danses chorégraphiées et revisitées, sur les scènes de concerts dans l’île et à l’international.





◤ LA VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL RÉUNIONNAIS



UNE PRIORITÉ POUR LA RÉGION



La Région s’est engagée sur la mandature 2015-2021 à placer la culture au coeur de sa politique de développement pour la réunion. Cela se traduit par un projet co-construit avec les acteurs culturels, les institutions et toutes les forces vives qui partagent la même ambition.

En 2017 un budget de près De 23 M € a été dédié à la Culture.



L’an dernier, le conseil régional a mené de nombreuses actions de valorisation du maloya, du moringue, du marronage. Il a par ailleurs accompagné des opérations de valorisation et de transmission du patrimoine (conférences, expositions, éditions...). la région a soutenu la mise en valeur du patrimoine culturel pour une montant de 440 000€.



UNE POLITIQUE CULTURELLE AUX CÔTÉS DES ACTEURS



pour valoriser le développement durable du patrimoine culturel de La Réunion. Les richesses culturelles et artistiques de La Réunion sont sans conteste des atouts du développement touristique, économique et social de notre île. C’est la raison pour laquelle la Région Réunion maintient son soutien à la création artistique, à sa diffusion, et à la structuration du secteur culturel. Les aides concernent les artistes, associations, lieux de diffusion et pôles de référence dans les secteurs de la musique, théâtre, danse, arts visuels, audiovisuel, littérature, cultures régionales.



En 2017, un accord cadre régional a été signé pour l’emploi et les compétences dans le spectacle vivant pour un budget de 4 500 000€, notamment pour les dispositifs hors les murs 2017 : 6 communes et 16 structures ont bénéficié de ce dispositif pour 24 représentations (budget 2017 : 55 312€) ;



Le « réseau à l’Est » : pour le développement d’une offre artisTique et de qualité à l’Est, et un rééquilibrage de l’offre culturelle. Une programmation de la salle Gramoun Lélé a été portée en partenariat région/ théâtre les bambous d’avril à décembre 2017. La salle a accueilli 10 spectacles et 24 représentations (budget 2017 : 120 000€ ) ;

le soutien au programme d’activités des salles de création : la région a accompagné à hauteur de 1 086 000 €, 13 salles réparties dans l’île. Des subventions ont été attribuées aux compagnies pour les aides à l’écriture et à la recherche et les aides à la création et à la production artistiques (48 compagnies) ;

la promotion de la scène réunionnaise et l’encouragement à sa diffusion (hors musique) : 10 compagnies de spectacles vivants ont été soutenues pour l’export de leur projet.



Conformément aux orientations de la mandature, la Région Réunion a souhaité participer, avec l’ensemble des acteurs, au développement du patrimoine culturel de notre île, afin de permettre la réappropriation par la population de notre histoire, notre culture et notre identité. La politique patrimoniale de la Collectivité se décline en quatre grands axes stratégiques :



La réhabilitation du Patrimoine Culturel

L’éducation Patrimoniale

le lien Patrimonial de l’Océan Indien

Le Service Régional de l’Inventaire



POURSUITE DE LA POLITIQUE VOLONTARISTE EN FAVEUR DE LA CULTURE



Le dispositif intitulé « Plan de Relance Régional » accompagne les projets des communes et de leurs groupements en matière de restauration et de réhabilitation d’éléments patrimoniaux. Parallèlement la Région apporte son soutien financier à d’autres acteurs culturels, tels que les associations, les organismes publics, les particuliers, qui oeuvrent à la préservation, à la restauration, à la transmission et la valorisation du patrimoine culturel matériel ou immatériel réunionnais.

La Région fait le choix de soutenir la création artistique dans toute sa pluralité au profit d’un public élargi. A cette fin, l’accent est mis sur :



les aides individuelles à la création permettant aux plasticiens et créateurs de mener à bien leurs projets notamment par le financement de séjours de recherche ou de résidences d’artistes intégrant les médias contemporains, ou encore par le financement de matériels liés à leur création ;

l’ouverture sur les pratiques de niveau professionnel et le soutien aux artistes émergents ;

l’accessibilité à la culture La Région poursuit également sa politique d’acquisition d’oeuvres d’art. La constitution, la valorisation et l’enrichissement du fond régional vise la mise en valeur des créateurs locaux ou résidant sur le territoire, notamment dans le cadre de résidence de création partagée, le témoignage des courants artistiques ayant marqué le développement des arts sur le territoire.



DES MUSEES RENOVÉS



La Région Réunion développe l’accès à la culture à travers notamment les 4 structures muséales régionales : kélonia, le musée stella matutina, la cité du volcan et le musée des arts décoratifs de l’océan indien (madoi), à saint-louis et à saint-denis. leur gestion est confiée à la spl réunion des musées régionaux (rmr) par le biais d’un contrat de délégation de service public. la collectivité poursuit une politique volontariste de modernisation de ses structures muséales et de diffusion des savoirs, mais également d’enrichissement, de conservation et d’accessibilité des collections régionales à un large public.



◤ CULTURANOO : LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CULTURE A L’ÉCOUTE DES REUNIONNAIS



CULTURANOO :



Les états Généraux de la Culture pour une meilleure affirmation de l’identité réunionnaise et une offre culturelle adaptée aux attentes des Réunionnais.



LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CULTURE, QU’EST-CE QUE C’EST ?



C’est un dispositif de concertation auprès des acteurs culturels et de la population réunionnaise, qui aidera à la mise en place de la politique culturelle de la Région Réunion pour la mandature 2015-2021.



La Réunion, terre de cultures et de métissages, est un modèle de vivre ensemble unique au monde. Fort de ce constat, il s’agit à travers le programme mis en oeuvre par la collectivité régionale de valoriser ce singulier équilibre, d’encourager le développement de notre culture et de notre société tout en respectant et préservant nos valeurs et nos traditions. Selon le Président de Région Didier ROBERT, « 2018 est l’année d’une impulsion particulière pour notre culture, notre identité forte et plurielle ».



CULTURANOO C’EST QUOI ?



La Région Réunion a lancé depuis le début de l’année les États Généraux de la Culture, sous le nom de Culturanoo. C’est avant tout une large consultation des Réunionnais à travers des enquêtes menées et des débats organisés, afin d’échanger sur les grands enjeux de la Culture à La Réunion et la place de la Culture dans notre projet de société.



Culturanoo est conçu pour que chacun puisse s’emparer de la question culturelle : être à l’écoute, mieux connaître les pratiques culturelles et artistiques, mieux appréhender les représentations autour de la culture, permettre l’expression en toute liberté des désirs et des attentes.



Il s’agit de préserver la diversité culturelle réunionnaise et son vivre-ensemble, de permettre aux individus de mieux se définir individuellement et de mieux se connaître collectivement. Suite à cette consultation, la Région Réunion entend prendre en compte la parole des Réunionnais pour la réalisation de projets culturelsaccessibles au plus grand nombre.



CULTURANOO : LE CALENDRIER



Une campagne d’enquête :

de février à avril : une campagne d’enquête a été réalisée sur les pratiques culturelles, artistiques et sur les perceptions autour de la culture (questions sur les activités pendant le temps libre, les sorties culturelles, la consommation de produits culturels, les pratiques artistiques …). A partir d’un échantillon de 800 personnes, échantillon représentatif de la population (sexe, âge, répartition géographique), cette enquête a été menée par téléphone, site internet, réseaux sociaux.



Des échanges et des débats :

d’Avril à Octobre : 22 rencontres sur 20 communes de La Réunion afin de recueillir la parole des citoyens

Novembre : 4 Grands débats sur 4 communes ( Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-Paul) ouverts tant au grand public qu’aux professionnels et acteurs culturels



Ces échanges et débats organisés autour de spectacles, d’ateliers artistiques, privilégieront les rencontres avec les artistes, des groupes de citoyens pourront s’exprimer sur leurs perceptions de la culture, sur leurs représentations de la culture réunionnaise.

Début 2019 : Restitution finale des enquêtes et des débats organisés en vue d’une traduction dans la politique culturelle régionale durant la mandature.





◤ LA POLITIQUE EVENEMENTIELLE DE LA REGION



LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS



La politique événementielle de la Région vise à la reconnaissance, la transmission et valorisation de la culture réunionnaise à une grande diversité de publics. Le soutien de la Région consiste en la mise en place de manifestations liées aux temps forts du calendrier présentant des aspects historiques, scientifiques et pédagogiques tant sur le plan local, régional, qu’international.



Quatre types d’événements sont ainsi déclinés :

Événements spécifiques : le 1er octobre « Commémoration du classement du Maloya au patrimoinde culturel et immatériel de l’UNESCO », le 20 décembre « Festival Liberté Métisse »,

Événements culturels calendaires : Jour de l’an chinois, Jour de l’an tamoul, Fête malgache, Fête de l’Eïd ,

Événements nationaux : Fête de la musique, Journées Européennes du Patrimoine...

Événements internationaux et coopération régionale : Carnaval des Seychelles, Festival Kréol des Seychelles. Ces événements s’organisent en partenariat avec le monde associatif, les artistes et certaines structures culturelles telles que :

Le Conservatoire à Rayonnement Régional (C.R.R.),

Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC),

Le Pôle Régional des Musiques Actuelles (P.R.M.A.),

KELONIA, l’Observatoire des tortues marines,

Le Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI),

Le Musée de Stella Matutina,

La Cité du Volcan.



