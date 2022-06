Sport Réunion La Réunion brille au championnat de France de gymnastique

Une équipe de jeunes Réunionnaises est devenue vice-championne de France ce week-end. Par NP - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 09:29

L'équipe réunionnaise décroche la deuxième place du championnat de France de gymnastique dans la Division 1 des "10 ans et plus". La compétition se tenait à Oyonnax dans l'Ain.





L'équipe composée de Saphira Dijoux, la benjamine, Elėanor Neveu, Moana Peyrard et Rosane Dubard Berby n'a pas tremblé face à l'enjeu. À l’issue des qualifications régionales, les 6 premières équipes se tenaient dans un mouchoir de poche pour cette finale des Championnats de France .





Elles étaient déterminées et combattives. L'homogénéité de l'équipe et l'efficacité des compétitrices les hissent ainsi à la seconde place du championnat. Rosane Dubard Berby décroche la meilleure note de la compétition aux barres asymétriques avec 15,700 et Moana Peyrard obtient la meilleure note au sol avec 15,366. Eleanor et Saphira ont assuré des notes solides aux quatre agrès. L'USPGSA devient ainsi vice-championne de France avec 155.530 points derrière Sète (1er avec 156.560 points) et devant Panazol (3ème avec 154.686 points).