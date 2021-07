La grande Une La Réunion bascule dans le confinement aménagé

Confinement que le week end ? C'était la rumeur de ces dernières heures. Mais le préfet vient d'annoncer une formule inédite de confinement aménagé.





Le confinement sera permanent, du lundi au dimanche, mais aménagé. Du lundi au samedi, les citoyens seront limités à des déplacements dans un rayon de 10 km de leur domicile. Au-delà, ce sont les justificatifs de déplacements qui permettront d'aller d'un point A à un point B.



Le préfet précise que les personnes qui iront se faire vacciner, celles qui se rendront sur leur lieu de travail, mais aussi celles qui se déplaceront pour motif de santé et pour motifs familiaux impérieux (le préfet donne comme exemple l’aide aux personnes précaires ou encore la garde d’enfant), seront les seules à bénéficier d'une exception. Le préfet a de nouveau pris le contrepied des rumeurs qui laissaient entendre que La Réunion serait soumise à un confinement exclusivement sur la plage du week-end. Il n'en sera rien. Au vu des chiffres alarmants, le cran au-dessus est d'ores et déjà débloqué à compter de samedi matin 5H et jusqu’au 16 août.Le confinement sera permanent, du lundi au dimanche, mais aménagé. Du lundi au samedi, les citoyens seront limités à des déplacements dans un rayon de 10 km de leur domicile. Au-delà, ce sont les justificatifs de déplacements qui permettront d'aller d'un point A à un point B.Le préfet précise que les personnes qui iront se faire vacciner, celles qui se rendront sur leur lieu de travail, mais aussi celles qui se déplaceront pour motif de santé et pour motifs familiaux impérieux (le préfet donne comme exemple l’aide aux personnes précaires ou encore la garde d’enfant), seront les seules à bénéficier d'une exception. Les dimanches, il ne sera possible de se déplacer que dans un rayon de 5 km sans motif valable. Selon le préfet, cette maille plus serrée le dimanche a pour but de limiter les regroupements familiaux et amicaux "si générateurs" de transmission du virus.



Cette modulation du confinement a pour objectif de casser la vague de contaminations que notre département n'a jamais subie jusque-là, pas même l'année dernière au début de la pandémie.









