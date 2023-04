Actu Ile de La Réunion La Réunion au Salon International VIVATECH 2023 - Appel à candidatures

Par Marine Abat - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 11:55





Dans le cadre du rendez-vous annuel consacré à l’innovation technologique et aux startups, la Région Réunion a décidé de coordonner la présence d’une délégation d’entreprises sous Pavillon de La Réunion du 14 au 17 juin 2023 au salon international VIVATECH à Paris Expo Porte de Versailles.



Avec une labellisation récente de La Réunion « Capitale French Tech », il s’agira notamment d’accompagner et de promouvoir tout l’écosystème numérique et innovant de l’île, ses savoir faire et ses compétences, sous une bannière commune, afin de développer collégialement, les opportunités d’affaires et renforcer l’attractivité du territoire.



La Région Réunion prendra en charge :

La location et l’aménagement du Pavillon Réunion

Les badges d’accès au Salon Vivatech pour les entreprises réunionnaises de la délégation



Restera à charge de l’entreprise participante :

Les frais aériens et d’hébergement

Les frais de démonstration éventuels



Candidatez en quelques minutes pour mettre en avant vos projets et votre expertise. Votre candidature sera soumise à un jury de sélection composé de la Région Réunion et de représentants du monde économique réunionnais. Ce jury se tiendra le vendredi 21 avril prochain (il vous sera demandé de présenter votre candidature, en présentiel ou à distance).

Merci de compléter le questionnaire avant le 17 avril 2023

CONTEXTE

La filière numérique réunionnaise représentait en 2020 environ 1600 entreprises et 4000 salariés (IEDOM, 2021). Son chiffre d’affaires est en partie porté par les opérateurs de télécommunication, malgré un poids relatif en baisse. Conscient des besoins d’accroître leur clientèle et du manque de visibilité et de légitimité sur les territoires national et international, les velléités d’export de ces acteurs sont de plus en plus affirmées.

La Réunion possède en effet des entreprises dotées d’une expertise à forte valeur ajoutée, dont le bassin indianocéanique aussi bien que les grands comptes pourraient bénéficier.

Par ailleurs, la filière numérique qui travaille en proximité avec l’écosystème de l’innovation s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique affirmée. La French Tech Réunion a ainsi été labellisée récemment « Capitale French Tech », la première des outremers.

C’est dans ce cadre, et dans l’optique de réduire les difficultés chroniques du territoire que sont entre autres l’éloignement géographique, la légitimité des acteurs locaux issus d’un territoire insulaire ou encore les difficultés à mobiliser des levées de fonds, qu’est proposée une présence plus forte, affirmée et concertée sur des événements d’ampleur internationale.

Pour ce faire, la collectivité régionale a souhaité mettre en oeuvre un projet d’accompagnement d’une délégation d’entreprises réunionnaises au salon VIVATECH 2023, sous une bannière commune, afin de développer collégialement les opportunités d’affaires commerciales et renforcer l’attractivité économique du territoire.



LE SALON VIVA TECHNOLOGY

La 7ème édition du salon VIVATECH se tiendra du 14 au 17 juin 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.

Il s’agit du plus grand événement dédié aux start-ups et à la technologie en Europe : un incontournable de la promotion et de réussite de projets pour les acteurs de la filière. Créé en 2016, ce rendez-vous annuel consacré à l’innovation technologique est le temps fort de l’agenda de chefs d’entreprises, des start-ups, des investisseurs, des chercheurs et des innovateurs.

Les trois premiers jours sont réservés aux professionnels (rencontres B2B), le salon ouvrant ses portes au grand public la dernière journée.

De nombreux conférenciers internationaux sont intervenus lors des éditions précédentes tels que Mark Zuckerberg (Meta), Margrethe Vestager (Commission Européenne), Tim Cook (Apple), Satya Nadella (Microsoft), Jack Ma (Alibaba) ou encore Bernard Arnault (LVMH)… Au delà de la veille tendances, la participation à ce salon offre l’opportunité aux entreprises présentes de positionner leur offre de services et leur expertise auprès d’un millier de fonds d’investissements, prêts à miser sur l’avenir de projets d’entreprises en faveur du développement de nos territoires.

VIVATECH en 2022, c’est :

91 000 visiteurs et 300 000 en ligne

146 nationalités représentées

2 000 exposants et 1 800 investisseurs

4,3 millions de vues du VivaTech News

96% de taux de satisfaction déclaré parmi les partenaires

2 000 journalistes présents

1er événement de France sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter

10 régions sur 13 représentées dont la Corse (absence des outremers)

20 à 30% des carnets de commande des start-ups.

L’édition 2023 abordera 3 axes : innovation, inspiration et business autour de ces thématiques :

technologies au service de l’énergie et du climat

cybersécurité

scalabilité (passage à l’échelle)

intelligence artificielle

technologies au service de l’alimentation

technologies de rupture

e-sport… Vous êtes une entreprise réunionnaise dans le domaine de l’innovation technologique ?Dans le cadre du rendez-vous annuel consacré à l’innovation technologique et aux startups, la Région Réunion a décidé de coordonner la présence d’une délégation d’entreprises sous Pavillon de La Réunion du 14 au 17 juin 2023 au salon international VIVATECH à Paris Expo Porte de Versailles.Avec une labellisation récente de La Réunion « Capitale French Tech », il s’agira notamment d’accompagner et de promouvoir tout l’écosystème numérique et innovant de l’île, ses savoir faire et ses compétences, sous une bannière commune, afin de développer collégialement, les opportunités d’affaires et renforcer l’attractivité du territoire.La Région Réunion prendra en charge :La location et l’aménagement du Pavillon RéunionLes badges d’accès au Salon Vivatech pour les entreprises réunionnaises de la délégationRestera à charge de l’entreprise participante :Les frais aériens et d’hébergementLes frais de démonstration éventuelsCandidatez en quelques minutes pour mettre en avant vos projets et votre expertise. Votre candidature sera soumise à un jury de sélection composé de la Région Réunion et de représentants du monde économique réunionnais. Ce jury se tiendra le vendredi 21 avril prochain (il vous sera demandé de présenter votre candidature, en présentiel ou à distance).La filière numérique réunionnaise représentait en 2020 environ 1600 entreprises et 4000 salariés (IEDOM, 2021). Son chiffre d’affaires est en partie porté par les opérateurs de télécommunication, malgré un poids relatif en baisse. Conscient des besoins d’accroître leur clientèle et du manque de visibilité et de légitimité sur les territoires national et international, les velléités d’export de ces acteurs sont de plus en plus affirmées.La Réunion possède en effet des entreprises dotées d’une expertise à forte valeur ajoutée, dont le bassin indianocéanique aussi bien que les grands comptes pourraient bénéficier.Par ailleurs, la filière numérique qui travaille en proximité avec l’écosystème de l’innovation s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique affirmée. La French Tech Réunion a ainsi été labellisée récemment « Capitale French Tech », la première des outremers.C’est dans ce cadre, et dans l’optique de réduire les difficultés chroniques du territoire que sont entre autres l’éloignement géographique, la légitimité des acteurs locaux issus d’un territoire insulaire ou encore les difficultés à mobiliser des levées de fonds, qu’est proposée une présence plus forte, affirmée et concertée sur des événements d’ampleur internationale.Pour ce faire, la collectivité régionale a souhaité mettre en oeuvre un projet d’accompagnement d’une délégation d’entreprises réunionnaises au salon VIVATECH 2023, sous une bannière commune, afin de développer collégialement les opportunités d’affaires commerciales et renforcer l’attractivité économique du territoire.La 7ème édition du salon VIVATECH se tiendra du 14 au 17 juin 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.Il s’agit du plus grand événement dédié aux start-ups et à la technologie en Europe : un incontournable de la promotion et de réussite de projets pour les acteurs de la filière. Créé en 2016, ce rendez-vous annuel consacré à l’innovation technologique est le temps fort de l’agenda de chefs d’entreprises, des start-ups, des investisseurs, des chercheurs et des innovateurs.Les trois premiers jours sont réservés aux professionnels (rencontres B2B), le salon ouvrant ses portes au grand public la dernière journée.De nombreux conférenciers internationaux sont intervenus lors des éditions précédentes tels que Mark Zuckerberg (Meta), Margrethe Vestager (Commission Européenne), Tim Cook (Apple), Satya Nadella (Microsoft), Jack Ma (Alibaba) ou encore Bernard Arnault (LVMH)… Au delà de la veille tendances, la participation à ce salon offre l’opportunité aux entreprises présentes de positionner leur offre de services et leur expertise auprès d’un millier de fonds d’investissements, prêts à miser sur l’avenir de projets d’entreprises en faveur du développement de nos territoires.VIVATECH en 2022, c’est :91 000 visiteurs et 300 000 en ligne146 nationalités représentées2 000 exposants et 1 800 investisseurs4,3 millions de vues du VivaTech News96% de taux de satisfaction déclaré parmi les partenaires2 000 journalistes présents1er événement de France sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter10 régions sur 13 représentées dont la Corse (absence des outremers)20 à 30% des carnets de commande des start-ups.L’édition 2023 abordera 3 axes : innovation, inspiration et business autour de ces thématiques :technologies au service de l’énergie et du climatcybersécuritéscalabilité (passage à l’échelle)intelligence artificielletechnologies au service de l’alimentationtechnologies de rupturee-sport…