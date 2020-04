La grande Une La Réunion applique des mesures "relevant du stade 3", rectifie le ministère des Outre-mer





L'anticipation, la prévention et la protection des populations demeurent les règles dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Interviewée en direct en visioconférence dans le JT d'Antenne Réunion ce mercredi soir, Annick Girardin a tenu à revenir sur ses déclarations. La ministre avait en effet déclaré que La Réunion était passée au stade 3 de l'épidémie de Coronavirus . Information ensuite rectifiée par le ministère."Tout le monde est passé au stade 3. La Martinique, la Guadeloupe et La Réunion. Nous avons trois territoires qui sont au stade 3, c'est ça qu'il faut retenir", avait indiqué Annick Girardin.Lors de son intervention ce jour sur Antenne Réunion, Annick Girardin, ministre des outre-mer, a évoqué les mesures prises pour assurer la protection des Réunionnaises et des Réunionnais face à l'épidémie de Covid-19.De nombreuses mesures relevant du stade 3 ont d'ores et déjà été mises en place, et ce alors même que La Réunion était encore en phase 1 (fermeture des écoles, des établissements recevant du public, restrictions de circulation, etc.). Ces mesures se sont encore renforcées récemment avec la limitation du nombre de vols, la possibilité de déclencher des couvre-feux, ou l'interdiction de vente d'alcool à emporter.Il est de la responsabilité des autorités de santé de décider de l'organisation de la chaîne de soin. D'un point de vue de la gestion médicale, La Réunion est en stade 2 depuis le 24 mars.L'anticipation, la prévention et la protection des populations demeurent les règles dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19.