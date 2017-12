La Réunion accueille le 5e Grand séminaire d'histoire des Outre-Mer les 6 et 7 décembre

Avis aux férus d'histoire. Le 5e Grand séminaire d'histoire des Outre-Mer, mis en place en 2011 par le défunt Sudel Fuma, se tiendra les 6 et 7 décembre dans notre île.



Ce colloque sera consacré à l'histoire des escales dans les sociétés coloniales d'Afrique et d'Amérique aux 18e et 19e siècle, au prisme des nouvelles sources dépouillées et des nouvelles problématiques élaborées par les historiens. Le programme à retrouver ci-dessous :