La Réunion accueille la fête du vélo ultramarin

Les 11 et 12 juin prochains, c’est à La Réunion que se déroulera le Championnat des comités régionaux d’outre-mer (CCROM) de cyclisme. « Au-delà de la compétition elle-même, c’est aussi un moment d’échange et de partage ; un temps d’amitié et de convivialité ». Valérie Rivière, Conseillère départementale déléguée aux activités de pleine nature a ajouté, lors de la présentation de cette fête du vélo ultramarin avec les partenaires : « Cette épreuve a ce charme singulier né de la rencontre entre le sport, la culture et la découverte des outremers ».



Quelques 80 coureurs venus de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Martin et de La Réunion participeront à cette 16e édition du CCROM. Au programme : une course en circuit sur la route des plages à Saint-Leu (114 km) pour la première journée dans l’Ouest. Pour le 12 juin : une course de côte à Saint-Denis : départ au Barachois et arrivée au Colorado (45 km) suivie de la 3e étape : une « contre-la-montre » au vélodrome de Bras-Panon (15 km).



La sélection réunionnaise est composée de 18 coureurs. Valérie Rivière a salué le travail de préparation du comité régional de cyclisme présidé par Stéphane Hénaff, fort de ses 32 clubs et de ses 1 250 licenciés : « Je vous remercie d’avoir associé notre Collectivité à cet événement. Vous connaissez l’attachement que nous portons aux sportifs. Avec le nouveau « Plan 5000 licences », le Département s’engage aux côtés des familles. Une aide exceptionnelle (500 000€) a été déployée pour le financement de licences de loisir et de compétition dans toutes les disciplines. Par ailleurs, 233 clubs bénéficient de l’appui de la Collectivité pour la mise en œuvre de 260 projets de promotion, d’actions de sport santé ou de compétitions ».



Comme dans toutes les disciplines, la 16e édition du CCROM est placée sous le signe des retrouvailles, après 2 ans d’absence lié à la crise sanitaire. Les Amoureux de la Petite Reine seront de nouveau réunis.