A la Une . La Réunion accueille la Conférence internationale sur le climat et la biodiversité

La Région Réunion organise la 3ème édition de la Conférence internationale sur le climat et la biodiversité ce mardi 8 décembre. Celle-ci doit aboutir à la création d’une Agence Régionale de Biodiversité ouverte sur le grand océan indien. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 07:17 | Lu 202 fois

En tant que hot spot mondial de la biodiversité, La Réunion ne pouvait que devenir partie prenante sur ce sujet. Avec des écosystèmes primaires uniques qui subissent les dégâts causés par la globalisation des échanges socio-économiques et du changement climatique, l’île ne peut pas se permettre de faire l’impasse sur cette menace. Pour cette raison, la Région Réunion organise la 3ème édition de la Conférence internationale sur le climat.



Cette conférence doit aboutir à la création de l’agence sur le climat et la biodiversité à l’échelle du grand océan Indien. Celle-ci aura pour objectif de renforcer le partage de connaissances et d’expertises, en positionnant les territoires régionaux comme des sentinelles du changement climatique, pour une meilleure harmonisation des actions au-delà des frontières. Son champ d’action se portera sur l’océan indien dans son ensemble.



Autour de Didier Robert, plusieurs ministres venant de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et des Comores seront présents afin de discuter des enjeux. La conférence a pour marraine de charme Pauline Hoarau, le mannequin international.



