La Réunion à l'honneur dans La Meilleure Boulangerie de France

Et si La meilleure boulangerie de France se trouvait à la Réunion ? Pour la toute première fois en 10 ans, l’émission « La Meilleure Boulangerie de France » s’est rendue à La Réunion pour mettre en compétition 10 boulangeries péï. Du 27 au 31 mars, M6 et Antenne Réunion diffuseront les 5 émissions tournées sur l’île intense pour élire LA meilleure boulangerie locale, retenue pour la grande finale nationale. Par NP - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 14:26

Bruno Cormerais, Meilleur Ouvrier de France, Norbert Tarayre et Noëmie Honiat, chefs cuisiniers révélés dans Top Chef, ont arpenté l’île intense à la recherche de la meilleure boulangerie réunionnaise.



Dix établissements rivaliseront au cours des 5 émissions qui seront diffusées du 27 au 31 mars sur M6 (18h40 Paris) et Antenne Réunion (10h Réunion).



Elles seront notées par le jury selon 4 critères : la boutique, le produit fétiche, le pain et enfin le « défi de Norbert » mettant à l’honneur un produit local. Une formidable vitrine pour La Réunion, ses territoires et ses talents, réalisée avec le soutien de l’Île de La Réunion Tourisme.