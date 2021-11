Courrier des lecteurs La Réunion, à l’avant-garde des victimes de la mondialisation

Par François-Michel Maugis - Publié le Vendredi 5 Novembre 2021 à 11:18





5 – Pourquoi cette situation ? Il s’agit de la conséquence des dérives du monde des humains, de la logique imbécile du « toujours plus ». A La Réunion, cette logique est amplifiée par l’isolement et la permanence de la vision postcoloniale, qu’ailleurs, on peut faire un peu n’importe quoi. Bien-sûr que l’on ne vit pas trop mal à La Réunion,… surtout la moitié la plus aisée de la population. Mais, en définitive, on peut dire que cette ile du bout du Monde, à l’économie la plus déséquilibrée de la planète, représente le summum de la perversion socio-économique. Jugez plutôt :1 - Quel est le père de famille qui serait satisfait de dépenser près de 20 fois plus que ce qu’il gagne ? (Importations : 4.200.000.000 €, exportations : 247.000.000 € - chiffres de 2009 - source : https://www.ipreunion.com/archives/reportage/0000/00/00/ipreunion,reportage,8599.html ).2 – Le sous-développement postcolonial de cette ile est caricatural : « Aujourd'hui, la Réunion est, de tous les départements français (y compris les autres départements d'outre-mer), celui où le taux de chômage est le plus important : 37 %. » Source : https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1987_num_198_1_5076#:~:text=Aujourd'hui%2C%20la%20R%C3%A9union%20est,sur%20le%20march%C3%A9%20du%20travail 3 – Comment comprendre par ailleurs qu’un pays aussi sous-développé, pratique sur son marché intérieur des prix de vente au niveau de ceux des pays les plus développés (et même bien supérieurs dans de nombreux cas). Cela est d’autant plus scandaleux que les importateurs réunionnais s’approvisionnent sur le marché mondial à des prix extrêmement bas. Et ce n’est pas tout. Au prix du transport, aux marges plus que confortables, vient s’ajouter cette incompréhensible taxation des produits importés qui alourdissent un peu plus la note payée autant par la moitié aisée que la moitié pauvre de la population. Il est parfaitement normal qu’une commune pauvre dispose d’un faible budget. Il est parfaitement anormal que cette commune taxe les produits de première nécessité et donc, appauvrisse les plus pauvres pour alimenter son budget. Il s’agit là du paradoxe le plus ahurissant représenté par l’octroi de mer.4 – Les Réunionnais seraient-ils pire que les Américains ? Il est bien connu que si nous voulions tous vivre comme des Américains, il nous faudrait deux planètes. Mais les Américains produisent et ont, toute proportion gardée, moins de chômeurs que La Réunion.5 – Pourquoi cette situation ? Il s’agit de la conséquence des dérives du monde des humains, de la logique imbécile du « toujours plus ». A La Réunion, cette logique est amplifiée par l’isolement et la permanence de la vision postcoloniale, qu’ailleurs, on peut faire un peu n’importe quoi.