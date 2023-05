Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Réunion à Saint-Nazaire

La Présidente de Région, Huguette Bello, a participé, ce 10 mai 2023, à la cérémonie organisée par la ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à l’occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.



En commémorant le 10 mai dans l’Hexagone, en plus de la célébration du 20 décembre à La Réunion, la collectivité régionale souhaite contribuer à une meilleure prise en compte de l’esclavage colonial dans l’histoire nationale. Elle entend ainsi enrichir sa politique mémorielle relative à l’esclavage et prendre une part active dans le volet national des commémorations, particulièrement dans les régions d’implantation de la diaspora réunionnaise.



En 2023, le choix s’est porté sur Saint-Nazaire car c’est dans cette ville que pour la première fois en France continentale, une sculpture relative à l’esclavage colonial a été érigée dans l’espace publique et que cette œuvre, inaugurée il y a trente ans, a été réalisée par un artiste originaire de La Réunion, Jean-Claude (dit Enzo MAYO) décédé en janvier dernier. Un hommage particulier lui a été rendu en présence de son épouse qui a rappelé, avec émotion, la genèse de cette œuvre.



La cérémonie officielle, qui s’est déroulée en face du Mémorial pour l’abolition de l’esclavage, a débuté par les prestations des élèves de trois établissements de Saint-Nazaire et de douze lycéens Réunionnais qui ont fait le déplacement.



Une exposition sur la traite, le Code noir, la vie et la résistance des esclaves à La Réunion a d’ailleurs été réalisée conjointement par les élèves des lycées Lépervanche (Le Port) et Brossaud-Blancho (SaintNazaire). Elle a été inaugurée en présence de la représentante de la Présidente de laRégion des Pays de La Loire.



Le Maire de Saint-Nazaire, David Samzun, a ouvert la cérémonie en mentionnant le rôle pionnier de Saint-Nazaire dans l’inscription de la traite et l’esclavage dans l’histoire nationale. Huguette Bello a, elle, rappelé la nécessité d’une meilleure connaissance de cette page d’histoire notamment dans la lutte contre les discriminations et le racisme. La Fondation pour la Mémoire de l’esclavage a également participé à cette cérémonie avec la prise de parole du Président de son Conseil des Territoires, Georges Brédent. A noter, également, la présence des Présidents de plusieurs associations (MRAP, Ligue des droits de l’Homme, La Libre pensée, le Mouvement pour la Paix).



La cérémonie a été rythmée par le son du maloya, lors du dépôt des gerbes, avec l’artiste Jean-Didier Hoareau accompagné des lycéens réunionnais de Lépervanche. Dans le prolongement de ce 10 mai, le film FURCY sera projeté dans un cinéma de Saint-Nazaire et l’Hôtel de ville accueillera pendant trois semaines une exposition sur les Marronnages à La Réunion.









