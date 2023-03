Communiqué La Réunion + Verte : "Les Républicains locaux devront faire leur choix !"

Le parti La Réunion + Verte réagit au rejet des motions de censure. Il déplorent le choix des députés LR et invite les Républicains locaux à démissionner de leurs fonctions au sein de ce parti. Publié le Mardi 21 Mars 2023

Communiqué du parti La Réunion + Verte : Nous n’oublierons pas la trahison des députés Les Républicains qui ont votés contre la motion censure ainsi que celle de leurs sénateurs Réunionnais ! En tant que parti disant ne pas appartenir à la minorité présidentielle de l’Assemblée Nationale … tous Les Républicains auraient dû être solidaires à cette motion censure. A cela, ils ont préféré laisser un gouvernement et un président sans majorité continuer à diriger notre pays contre la volonté du peuple souverain ! Nous sommes face à une crise politique et démocratique sans précédent avec l’usage abusif du 49-3 comme unique et principal outil législatif de ce quinquennat présidentiel illégitime d’un chef d’Etat élu par défaut ! Il n’est pas bon pour la démocratie de laisser aux responsabilités une minorité autoritaire décider pour la majorité populaire ! J’invite donc l’ensemble des Républicains locaux se disant « démocrate » et Gaulliste à se désolidariser de leur parti en déchirant leur carte d’adhésion et à ceux occupants des responsabilités, comme le Maire de Saint-Pierre, à démissionner immédiatement de leurs fonctions au sein de ce parti afin de prouver leur foi en la démocratie et en la République du peuple français ! Pour que vive la France, la démocratie doit être restaurée !