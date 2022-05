La grande Une La Réunion : Une bouteille de Cot s'invite dans une série Netflix

La nouvelle série française de Netflix a été très remarquée par les Réunionnais, notamment car une bouteille d'une boisson sucrée produite sur l'île apparaît à l'écran. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 09:13



La série "Les 7 vies de Léa" est en ligne sur Netflix depuis une semaine. Il n'aura pas fallu longtemps pour que les internautes se rendent compte qu'une marque créée à La Réunion s'est fait une place à l'écran. (On remercie



La bouteille de Cot grenadine est bue par le personnage principal, Léa, jouée par Raïka Hazanavicius. Elle apparaît sur la table où elle est installée avec sa meilleure amie, devant un snack-bar, près de son lycée. Vous pourrez trouver la scène dans l'épisode deux de la saison 1.

Une série française à succès



La série "Les 7 vies de Léa" se base sur le livre "Les 7 vies de Léo Belami" écrit par l'Ardéchois Nathaël Trapp. Quelques modifications ont été apportées par les scénaristes qui ont présenté la série à Netflix.



Une adolescente découvre les restes du cadavre d'un disparu et obtient un pouvoir surnaturel : lorsqu'elle s'endort, elle se réveille dans le corps d'une personne qui a été en contact avec la victime dans les dernières minutes de sa vie.

La folie du Cot à La Réunion



Les boissons sucrées sont très populaires chez les Réunionnais. Elles sont cependant à consommer avec modération. La Réunion est l'un des départements avec le taux de diabète le plus haut de France, le taux de prévalence est deux fois supérieur à la moyenne nationale.



Elles font toutefois partie de la culture réunionnaise et ont même provoqué un débat intense, notamment sur le groupe Neurchi de Memes 974 où un concours de la meilleure boisson réunionnaise s'est tenu en janvier sur Facebook. Mais le Cot Grenadine de Léa n'y figurait pas. C'est peut-être pour se venger de cet affront qu'un fan de cette saveur de Cot, qui travaille sur la série, a placé la bouteille dans le champ ? L'histoire serait trop belle et mériterait peut-être sa propre série Netflix...