<<< RETOUR La Réunion Positive

La Réunion : Terrain de jeu pour les activités physiques de pleine nature Par sa situation géographique et son relief escarpé, la Réunion offre aux sportifs des conditions idéales pour la pratique d’activités de pleine nature tout au long de l’année.



Grâce à un dispositif élaboré en étroite concertation avec le Rectorat et les ligues et comités sportifs régionaux, la Région Réunion développe des activités physiques de pleine nature (APPN) en milieu scolaire. Ce dispositif a un double objectif, démocratiser les sports de pleine nature auprès des lycéens tout en les sensibilisant à leur environnement.



Les activités proposées tiennent compte des particularités locales : canoë-kayak, randonnée sportive, course d’orientation, VTT, paddle, PMT dans le lagon, voile... Le choix des activités s’effectue en fonction des orientations du projet pédagogique d’EPS et de la proximité géographique des établissements scolaires et des sites de pratique, de leur habilitation par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS), de la durée de pratique de l’activité (au moins 24h pour une classe par année scolaire)...



Zoom sur LES ACTIVITÉS SOUTENUES EN 2017-2018



Dans le cadre du dispositif APPN, la collectivité régionale a soutenu 33 projets pour l’année scolaire 2017-2018 :

➜ 2 projets courses de montagne,

➜ 3 projets de kayak,

➜ 22 projets de randonnée pédestre,

➜ 2 projets de courses d’orientation,

➜ 3 projets de randonnées aquatiques,

➜ 1 projet de multi-activités.



Coup d'oeil SUR LE BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017



Les randonnées d’une journée ont permis aux élèves du LYCÉE BOIS D’OLIVE de se confronter à des efforts très longs, ce qui a donné du sens à la préparation physique, à la gestion de l’effort, ainsi qu’aux règles d’alimentation et d’hydratation. La découverte des espaces naturels réunionnais à travers les randonnées sportives a suscité leur enthousiasme à l’idée de retourner en montagne.



LE LYCÉE DE LA POSSESSION a quant à lui, opté pour une immersion des élèves au coeur de la réserve marine et du Parc national de la Réunion, afin de les sensibiliser à la protection des espaces naturels fragiles et au développement durable. Les élèves se sont fortement impliqués dans le reportage photographique, rythmant les sorties. Alors que le LYCÉE DE PATU DE ROSEMONT a concilié découverte de sites touristiques et pratique sportive ludique à fort potentiel émotionnel.



Les challenges interclasses proposés aux élèves, dans le cadre des activités de pleine nature, ont développé leur esprit d’équipe. LE LYCÉE PROFESSIONNEL DE L’HORIZON, souligne par ailleurs, l’originalité de cette expérience qui favorise une meilleure dynamique de groupe en EPS tout comme dans les autres matières, une ambiance de travail améliorée, une plus grande solidarité entre les élèves et une diminution de l’absentéisme.

La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Pacte de solidarité territoriale : Le département signe Cilaos Écocité : Visite de André Yché de la CDC Habitat au TCO ce vendredi 15 juin