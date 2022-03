Communiqué "La Réunion Sans Macron !"

"Les plus riches sont les grands gagnants du quinquennat de Macron", déplore Stéphane Albora, candidat aux élections législatives dans la 4ème circonscription. Par N.P - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 07:53

Le communiqué :



La campagne présidentielle bat son plein et les soutiens LR(EM) s’officialisent en faveur d’un souhait de voir Emmanuel Macron à nouveau président de la République française. Avant toute chose, l’heure est au bilan de cinq années d’une mandature marquée par des crises (sociale, sanitaire, environnementale…)



Les macronistes se réjouissent de la baisse du chômage et d’une "économie en bonne santé". Cependant, la réalité montre une baisse du taux de chômage dû à la précarisation de l’emploi (hausse des emplois précaires, facilitation du recours au licenciement…) et la baisse de la qualité des emplois occupés (le nombre moyen d’heures travaillées est passé de 32 heures à 30,9 heures hebdomadaires entre 2017 et 2021).



Les plus riches sont les grands gagnants du quinquennat de Macron (les 1% les plus riches ont bénéficié de la plus importante hausse du pouvoir d’achat quand les 5% les plus pauvres ont perdu 0,5% de pouvoir d’achat en moyenne). La situation de La France et de La Réunion aujourd’hui est préoccupante, voire alarmante. Aussi, il est inconcevable d’apporter un quelconque soutien à la réélection de ce président des riches qui n’a cessé de s’attaquer aux plus faibles (travailleurs précaires, étudiants, ménages les plus modestes…)



La France ne respecte pas ses engagements climatiques et a même été condamnée pour son inaction climatique. Ce qui nous attend avec un prochain mandat Macron : augmentation de la durée du temps de travail, casse du service public, augmentation du coût de la vie, dérive autoritaire du gouvernement…



Quand la baronnie locale se bat pour réélire un président que le peuple rejette en masse, nous appelons les électrices et les électeurs à faire barrage à Macron en votant et en masse dès le premier tour des présidentielles. Il est de notre devoir et de notre responsabilité citoyenne de permettre un avenir meilleur à nos générations futures. Dans l’unité et la solidarité autour des candidats les mieux placés pour battre Macron, le peuple réunionnais saura répondre et lancer un signal fort à nos chers élus qui ont fait preuve de lâcheté et de de trahison envers ceux qui les ont conduits aux responsabilités.



Unie et solidaire La Réunion dira non à Macron.



Stéphane ALBORA

Candidat aux élections législatives 4 ème Circonscription Saint-Pierre - Petite-Ile - Saint Joseph