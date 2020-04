La Réunion : Rappel d’œufs contenant des salmonelles

Suite à la détection de salmonelles de sérotype typhimurium dans des œufs de consommation il est procédé au retrait de la vente et à un rappel des œufs concernés ci-dessous commercialisés dans les circuits suivants :





- Réseaux de grande, moyenne ou petite distribution situés dans le département de la Réunion, avec les marques commerciales suivantes :



· "Z'oeuf Bio 974" et "Bonèr de grand Ilet"



· Code œufs : 0FRJHO01 et 0FRJHU03







- en vrac (vente dite à la coupe) dans des réseaux de distribution en vente directe diversifiés (magasins bio ou magasins proposant ce type de produit, marchés forains, points fixes, épiceries fines,...). Dans le cas de la vente dite à la coupe, les œufs ne sont pas porteurs d'une marque commerciale spécifique mais restent identifiés par l'un des deux codes œufs précités.







Toutes les dates de consommation recommandée (DCR) sont concernées