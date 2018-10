La grande Une La Réunion: Les taux des taxes foncières et d'habitation, commune par commune

C’est la mauvaise surprise du mois d’octobre: vous aviez jusqu’à ce dimanche minuit pour régler votre taxe foncière. Et vous devez d’ores et déjà prévoir le règlement de votre taxe d’habitation le mois prochain.



Et vous êtes nombreux à râler, à juste raison, contre les sommes parfois astronomiques de ces taxes.



Pour une simple petite villa à Montgaillard, à Saint-Denis, il faut compter plus de 3.300€ de taxes foncières et plus de 2.800€ de taxes d’habitation !



Les maires, plutôt que de diminuer leurs dépenses, préfèrent régulièrement augmenter les impôts locaux. C’est tellement facile…





Taxes foncières

On peut classer les communes de la Réunion en 4 catégories en ce qui concerne les taxes foncières.



Un premier groupe, qui ne comprend qu'une seule commune, les Avirons, la bonne élève de la classe, où le taux d'imposition n'est que de 16,61%. Il fait bon vivre aux Avirons, et pas seulement pour le bon air qu'on y respire !



Ensuite, un groupe de 9 communes avec des taux inférieurs à 30%. On y trouve Saint-Denis, l'Etang-Salé, Trois Bassins, l'Entre-Deux, Saint-André, Petite Ile, Saint-Paul, Sainte-Rose et le Port.



La presque totalité des communes qui restent composent le 3ème groupe, avec des taux compris entre 30 et 37%.



Et enfin, le mauvais élève de la classe, le cancre pourrions-nous dire, Saint-Louis, avec un taux de 63,59% !!! A se demander comment il y a encore des gens capables de vivre dans cette commune et de payer leurs impôts locaux. Faudrait leur décerner une médaille !!!



A noter que la ville du Port a été la seule à augmenter ses taxes foncières cette année: +11,76%, ce qui ne l'empêche pas de figurer en bonne place malgré tout dans notre classement.

Classement des taux des taxes foncières ville par ville de la moins élevée à la plus élevée (source Le Figaro)

Taxes foncières Avirons 16,61 % Saint-Denis 23,79 % Etang Salé 24,46 % Trois Bassins 25,15 % Entre-Deux 26,20 % Saint-André 26,54 % Petite Ile 27,11 % Saint-Paul 28,83 % Sainte-Rose 29,29 % Port 29,73 % +11,76% Tampon 30,35 % Saint-Pierre 31,24 % Sainte-Marie 31,50 % Saint-Joseph 31,76 % Saint-Leu 32,28 % Possession 32,34 % Cilaos 33,12 % Salazie 33,22 % Bras Panon 33,32 % Plaine des Palmistes 34,22 % Saint-Philippe 34,68 % Sainte-Suzanne 35,98 % Saint-Benoit 36,42 % Saint-Louis 63,59 %



Taxes d'habitation





Les Avirons continuent à se distinguer avec le taux le plus faible: 12,83%.



Mais l'écart est plus resserré avec un groupe de 10 communes (Trois Bassins, Entre-Deux, Plaine des Palmistes, Petite Ile, Bras Panon, Tampon, Sainte-Rose, Etang Salé, Saint-Denis et Saint-Pierre) avec un taux inférieur à 20%.



Sainte-Marie, Salazie, Saint-Paul, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Benoit, Le Port, Cilaos, La Possession, Saint-André, Saint-Philippe et Sainte-Suzanne se situent dans le haut de la fourchette.



Et encore et toujours en dernière position, Saint-Louis avec un taux de 49,88%.



Saint-Leu est la seule commune à avoir augmenté ses taux pour la taxe d'habitation cette année: +17,50%.



A noter que le président Emmanuel Macron a prévu de réformer les règles d'imposition à la taxe d'habitation. L'objectif : exonérer 80% des ménages de son paiement dans les années qui viennent, en faisant financer le dispositif par l'Etat. Cette réforme d'ampleur entrera progressivement en vigueur d'ici l'année 2020. La taxe d'habitation des ménages éligibles a été diminuée de 30% dès cette année et elle le sera de 65% en 2019.



Si vous avez malgré tout constaté une augmentation de votre taxe d'habitation, plusieurs explications possibles à cela.



Tout d'abord, c'est que vous faites partie des 20%, ceux dont on considère qu'ils ont de "hauts revenus" qui ne bénéficieront pas de cette réforme.



Classement des taux des taxes d'habitation ville par ville de la moins élevée à la plus élevée (source FranceInfo) Taxes d'habitation Avirons 12,83 % Trois Bassins 15,48 % Entre-Deux 16,60 % Plaine des Palmistes 16,86 % Petite Ile 17,17 % Bras Panon 17,78 % Tampon 18,28 % Sainte-Rose 18,40 % Etang Salé 18,53 % Saint-Denis 18,62 % Saint-Pierre 18,76 % Sainte-Marie 20,10 % Salazie 20,43 % Saint-Joseph 20,75 % Saint-Paul 22,55 % Saint-Leu 22,82 % +17,50 % Saint-Benoit 24,10 % Port 24,24 % Cilaos 24,30 % La Possession 24,79 % Saint-André 26,70 % Saint-Philippe 28,13 % Sainte-Suzanne 30,25 % Saint-Louis 49,88 %



Classement des villes par ordre alphabétique Taxes foncières Taxes d'habitation Avirons 16,61 % 12,83 % Bras Panon 33,32 % 17,78 % Cilaos 33,12 % 24,30 % Entre-Deux 26,20 % 16,60 % Etang Salé 24,46 % 18,53 % Petite Ile 27,11 % 17,17 % Plaine des Palmistes 34,22 % 16,86 % Port 29,73 % +11,76 % 24,24 % Possession 32,34 % 24,79 % Saint-André 26,54 % 26,70 % Saint-Benoit 36,42 % 24,10 % Saint-Denis 23,79 % 18,62 % Saint-Joseph 31,76 % 20,75 % Saint-Leu 32,28 % 22,82 % +17,50 % Saint-Louis 63,59 % 49,88 % Saint-Paul 28,83 % 22,55 % Saint-Philippe 34,68 % 28,13 % Saint-Pierre 31,24 % 18,76 % Sainte-Marie 31,50 % 20,10 % Sainte-Rose 29,29 % 18,40 % Sainte-Suzanne 35,98 % 30,25 % Salazie 33,22 % 20,43 % Tampon 30,35 % 18,28 % Trois Bassins 25,15 % 15,48 %