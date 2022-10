A la Une . La Réunion : La véritable histoire de Grand-mère Kal

Grand-mère Kal, notre épouvantail local. Bien peu de gens savent sa véritable histoire. Une histoire triste à tout point de vue. L’imagination en a fait une épouvantable sorcière au cri sinistre, qui servait à faire peur aux enfants qui refusaient de dormir : "Grand-mère Kal va v’ni rôde a ou !" Ce qui est une injustice flagrante eu égard à celle qui a vécu et péri de façon épouvantable. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 18:21

De son vrai nom Kala, elle était une esclave malgache et fut employée à Mahavel, aux abords de Bois d’Olives, sur les contreforts de la rivière Saint-Etienne. Il y a encore, en ce lieu, une vieille cheminée en pierre. Kala avait obtenu, ô miracle, l’autorisation de se marier avec un autre esclave dont l’histoire n’a pas retenu le nom. Elle a eu plusieurs enfants, dont la moitié de son propriétaire. Au bout de quelques années, les esclaves de cette propriété, las des mauvais traitements infligés, décidèrent de s’en aller "marron".





Lire la suite Kala, après des années d’esclavage, de mauvais traitements, de viols à répétition, était devenue apeurée, timide, sans volonté. Ayant encore plus peur de la vie dans l’inconnu que de sa condition d’esclave, elle refusa de suivre son époux et ses congénères. Elle subit mille tortures de la part de son patron, un certain Dugain : On voulait lui faire dire où étaient partis les autres. Mais comment aurait-elle pu le savoir, la pauvre ?Lire la suite ici.