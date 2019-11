La Réunion Écopositive - Sud Traitement Services

Ils disent OUI au recyclage, tri, réduction et revalorisation des déchets, à la création d’emplois !

« Sud Traitement Services est une plateforme de tri et de recyclage située à Saint-Pierre qui existe depuis 2006. Nous sommes 14 personnes à travailler sur ce site. Notre activité principale c’est le recyclage et la valorisation des déchets du BTP. Notre structure est agréée ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). Elle s’appuie sur une ligne recherche et développement afin de proposer des solutions locales pour l’élimination des déchets ou pour leur redonner une seconde vie. Par exemple, le bois va être transformé en copeaux pour les projets d’aménagement paysager. »



Eric ROLLIN,

Directeur technique de STS