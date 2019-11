La Réunion Écopositive - Comptoir du Vrac

Ils disent OUI au recyclage, tri, réduction et revalorisation des déchets, à la création d’emplois ! « Le Comptoir du Vrac est une association basée à Piton Saint-Leu qui existe depuis 2017. Nous avons 400 adhérents et 2 salariés. Le Comptoir du Vrac est une boutique qui propose des produits naturels et sains et qui porte 4 valeurs : le zéro déchet, la proximité humaine (pour la convivialité) et géographique (pour le circuit court), l’esprit collaboratif (faire ensemble), pratiquer des marges plus faibles sur les produits. Notre objectif est de développer un modèle de consommation responsable à La Réunion. »



Maddie,

Co-fondatrice du Comptoir du Vrac