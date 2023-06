Communiqué La Réunion : 584 entretiens proposés par les experts de l’Assurance retraite et de l’Agirc-Arrco

L’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite organisent une nouvelle édition commune des « Rendez-vous de la retraite » du samedi 17 juin au vendredi 23 juin 2023. Par N.P - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 11:04

L’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite organisent une nouvelle édition commune des « Rendez-vous de la retraite » du samedi 17 juin au vendredi 23 juin 2023. Dans le contexte de réforme des retraites, 50 000 entretiens – soit 10 000 de plus que l’édition précédente – sont proposés par plus d’un millier de conseillers retraite des deux régimes. Les assurés bénéficieront d’informations et de conseils en vue de leur départ à la retraite dans l’un des 460 points d’accueil en France métropolitaine et dans les DROM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, et la Réunion), ou par téléphone. Depuis le début du mois de mai, les deux régimes proposent également

Des rendez-vous personnalisés pour conseiller les actifs



Quand pourrais-je partir à la retraite ? Combien vais-je toucher ? Quel est l’impact de mes événements de vie (maternité, chômage, aidant familial...) sur ma future retraite ? À quel âge peut-on commencer à simuler sa pension ? Où peut-on retrouver ses relevés de carrière ? Autant de questions que se posent les actifs dans le contexte actuel, qu’ils soient proches de la retraite ou non.

Les Rendez-vous de la retraite sont l’occasion d’échanger sur sa situation personnelle avec un conseiller de l’Assurance Retraite (régime de retraite de base) ou du régime complémentaire Agirc-Arrco, pour ajuster ses choix de vie et de carrière et ainsi préparer sereinement son départ.



Ces échanges individuels et personnalisés permettent également aux actifs d’aborder des aspects spécifiques de leur carrière et de leur future retraite : puis-je prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue ? Le chômage partiel permet-il de comptabiliser des trimestres et des points ? Quel est l’impact d’un congé parental sur ses cotisations ? Une expérience professionnelle à l’étranger est-elle comptabilisée dans le calcul des droits à la retraite ?



Une semaine d’information pour préparer sa retraite



Du samedi 17 au vendredi 23 juin, plus de 584 entretiens seront proposés sur inscription à La Réunion, depuis le site

Les lieux d’accueil à La Réunion Groupe CRC – Saint-André

Rue du 24 septembre



Groupe CRC – Saint-Denis

2 bis Ruelle Pavée



CGSS – Saint-Denis

4 boulevard Doret



CGSS – Le Port

113 rue Saint-Paul



CGSS – Saint-André

470 rue de la gare Groupe CRC – Saint-Paul

14 rue Eugène Dayot



Groupe CRC – Saint-Pierre

56 boulevard Hubert Delisle



CGSS – Saint-Pierre

80 rue du Presbytère



CGSS – Etang-Salé

2 rue de la paix



Pour Renaud Villard, Directeur général de l’Assurance retraite : « Proximité, Accompagnement, Conseil, Expertise : les quatre points cardinaux de l’Assurance retraite s’incarnent dans cette opération exceptionnelle qui prolonge l’engagement des équipes, sur le terrain, tout l’année. Avec l’entrée en vigueur d’une réforme encore mal connue de nos assurés, cette édition des RDV de la retraite est très attendue. Elle va permettre à nos équipes de décrypter les effets des nouvelles mesures et d’accompagner de manière fiable les situations personnelles de chaque assuré, qu’il soit concerné ou pas par la réforme ».



Pour François-Xavier Selleret, Directeur général de l’Agirc-Arrco : « Nous avons à cœur de permettre à chacun de disposer d’une information claire, compréhensible et personnalisée sur sa future retraite, afin d’en être pleinement acteur. La semaine des Rendez-vous de la retraite existe depuis 10 éditions pour améliorer la visibilité de notre offre d’information et de conseil proposée gratuitement tout au long de l’année, sur Internet et dans nos agences de proximité en régions. Dans un contexte d’évolution des règles applicables, les actifs proches de la retraite ont particulièrement besoin de savoir comment nous pouvons les renseigner et les accompagner »

Des événements en ligne pour s’adresser au plus grand nombre



Pour cette nouvelle campagne d’information retraite démarrée en mai,

Les replays seront ensuite disponibles sur le site



Les mardi 13 et 20 juin prochains, les experts de l’Assurance retraite et de l’Agirc-Arrco répondront en direct aux questions des internautes lors de

