La grande Une La Réunion, 3e région la moins vaccinée de France

Le ministère de la Santé fait maintenant le point quotidien sur le nombre de vaccinations réalisées région par région. Mayotte est le seul territoire où la campagne n'a pas démarré. La Réunion se classe uniquement devant l'île aux Parfums et La Guyane. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 19 Janvier 2021 à 13:51 | Lu 389 fois

408 personnes ont été vaccinées à La Réunion, soit 0,05% de la population. Pour l'instant, la campagne de vaccination ne concerne que les personnes prioritaires comme les personnes âgées et dépendantes dans les Ehpad, les soignants ou encore les pompiers.



La Réunion compte 0,1% de toutes les vaccinations recensées en France et notre île est la troisième région la moins vaccinée de France devant Mayotte, où la vaccination n'a pas encore démarré ou La Guyane. La Martinique et la Guadeloupe comptent plus de personnes s'étant vus administrés la première dose.



La stratégie de vaccination en détails



Depuis le 15 janvier, les personnes les plus fragiles sont vaccinées à La Réunion, principalement dans les Ehpad et les soignants et d'autres personnes qui sont en contact avec ce public.



À partir du 28 janvier, le public prioritaire de la population générale pourra être vacciné : Les personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile et les personnes particulièrement vulnérables qui pourront en bénéficier sur prescription médicale.



