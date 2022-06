La grande Une La Réunion : ​Saisie record de 148 kg de zamal à destination de Maurice

Les hommes de la compagnie de Saint-Benoît ont procédé à une saisie record de 147,9 kg de zamal dont 1 kg de résine de cannabis vendredi dernier dans l’Est de l’île. Au total, ce ne sont pas moins de 8 interpellations qui ont été effectuées conjointement entre la Brigade de Recherche de Saint-Benoit et la Section de Recherche de la gendarmerie de La Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 12:12

Selon nos informations, les militaires ont été alertés d’une activité suspecte sur le littoral Est. Réagissant avec rapidité et efficacité en dépêchant sur place une de leurs brigades, les primo intervenants interpellent alors un individu et remarquent la présence de sacs dans les rochers. Le commandement décide de mettre en place un dispositif permettant de quadriller la zone. Ce dispositif permet la découverte et l’extraction de tous les sacs, et deux autres individus suspects. Ils sont également interpellés. La présence d’une embarcation suspecte au large des côtes, laisse à penser, qu’il s’agit sans doute d’une livraison à destination de l’île Maurice.



Un important dispositif permet, en quelques jours, de mettre à jour, la participation de 5 autres suspects et de procéder à leurs interpellations. Au total, ce sont 8 individus qui ont été placés en garde à vue. Il apparaît qu’ils ont différents degrés d’implication dans ce trafic. Certains d’entre eux apparaissent comme étant les têtes du réseau. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice après avoir été déférés au tribunal judiciaire de Saint-Denis ce mardi 21 juin. Ils pourraient être présentés ce mercredi 22 juin en comparution immédiate.





Après une prise de plus de 3.000 pieds de zamal dans les hauts de Sainte-Marie la semaine passée par l’OFAST, cette fois, c’est la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit qui procède, avec cette saisie de 148 kg de zamal, à un énorme coup d’arrêt dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue sur l’île de La Réunion.



