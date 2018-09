"Nombre d'entre nous, après avoir fait une démarche commune dans une implication politique, se disent déçus d'y trouver des comportements qu'ils jugent indignes des valeurs morales qu'ils pensaient y trouver.



Souvent, et heureusement, ce sentiment de déception est relativisé par d'autres moments de réelle satisfaction.



Cependant il arrive que le ressenti soit si douloureux qu'il entraîne un éloignement voire une démission...



Pour surmonter cette épreuve qu'on rencontre en d'autres circonstances (vie professionnelle ou familiale), nous devons nous inscrire dans le meilleur processus de prévention : la RESILIENCE !



La résilience est certainement le meilleur mécanisme nous permettant de dépasser le sentiment d'impuissance qui remet en cause le plus souvent nos motivations .



Tel l'acacia capable de résister aux conditions environnementales les plus extrêmes , nous pouvons trouver dans notre for intérieur l'énergie de comprendre que malgré la lâcheté, l'hypocrisie, le simulacre, notre engagement sincère et authentique ne peut et ne doit être affecté par quelque perversion.



Toutefois la résilience pour être réussie, doit s'accompagner d'une acceptation, d'un constat : notre imperfection collective doit être regardée avec objectivité.



Cependant l'acceptation ne doit pas être résignation ! Elle doit être avant tout le départ d'un renforcement de nos valeurs éthiques.

Ce serait d'ailleurs la marque d'une certaine maturité que d'être capable d'affronter l'épreuve du miroir pour y voir toutes nos imperfections.



L'optimisme doit rester de rigueur : nous sommes capables de grandes choses et rien ni personne ne sera en mesure de nous en priver tant que nous pourrons faire preuve de résilience".