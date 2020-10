A la Une .. La Réserve naturelle réalise un film d’animation pour la préservation du récif

La Réserve Naturelle Marine de La Réunion propose sur sa chaîne YouTube un film d'animation intitulé "Du bassin versant au récif corallien" qui présente les enjeux de la préservation des récifs coralliens, des causes de dégradations en lien avec les bassins versants, ainsi que les solutions pour y remédier. Ce film d'animation a été financé par la préfecture de La Réunion et l'IFRECOR et a été réalisé en partenariat avec l'Office de l'Eau de La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 16:43 | Lu 146 fois







Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur