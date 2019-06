La Réserve de l’Étang lutte contre les mouches des fruits

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La Régie RNNESP, gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale Etang de Saint-Paul, et ses partenaires (la Chambre d’Agriculture, la FDGDON et l’Armeflhor) organisent une matinée d’information technique sur la lutte contre les mouches des fruits.

Elle sera organisée le mercredi 26 juin 2019 de 9h30 à 12h00 à Grande Fontaine – Saint-Paul.



Les mouches des fruits et légumes sont des ravageurs des productions agricoles à La Réunion. Avec l’arrivée en 2017 sur l’île de la mouche orientale, Bactrocera dorsalis, la lutte collective contre ces ravageurs est devenue essentielle au maintien de nos productions fruitières et maraîchères aussi bien en milieu agricole que dans les jardins privés.



En 2018, selon les exploitations les pertes engendrées par la mouche orientale variaient entre 30% et 100%. La Bactrocera dorsalis est extrêmement virulente.



En effet, l’île de La Réunion offre un environnement proprice à la prolifération de ces mouches en raison des températures élevées et de la large gamme de plantes hôtes (plus de cent) nécessaires à sa reproduction.



Par conséquent, la lutte collective impliquant les agriculteurs, la population et les gestionnaires d’espaces publics est le seul moyen de parvenir à des résultats tangibles.



Lors de cette matinée de sensibilisation à destination de tous, il sera notamment présenté : les différentes mouches et leur importance économique

le cycle de vie des mouches et les moyens de lutte

la prophylaxie à déployer pour limiter la prolifération de ces mouches

les Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC) piégeage et enherbement.

Lieu : Jardin Leconte de Lisle – 124 chemin du Tour des Roches – Grande Fontaine – Saint-Paul

