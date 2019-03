<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La Réserve de l'Étang à découvrir en mars





La plus grande zone humide des Mascareignes se laisse découvrir au travers de visites guidées à pied, de visite libre en kayak et d’ateliers pour le jeune public. Nous publions le communiqué de la Réserve lié à ce sujet. Toutes les informations sont disponibles sur le LE PROGRAMME Visite libre en kayak sur l’aval de l’Etang / Dès 8 ans / Durée :1h15 **



Pour cette nouvelle année, la Réserve propose une nouvelle activité : la visite libre en kayak sur le plan d’eau. Cette activité d’1h15 comprend le prêt du kayak, du gilet, la présentation sommaire de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul, ainsi que les consignes de sécurité.



Vendredi 15 et 22 mars à 9h00 et 10h30

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.

Visite guidée pédestre : Les viviers de Savanna – / Dès 8 ans / Durée : 1h30



Mars 12 mars 2019 à 9h30

Départ : Aire de pique-nique de Savanna (au bout de la rue Jules Thirel). Réservation conseillée au 02 62 70 28 88

Atelier enfants (8-12 ans) : Libellules et compagnie / Durée : 2h00



Jeudi 14 mars 2019 à 9h00

Accompagné d’un livret de découverte, les enfants explorent le monde fabuleux des libellules, vigies des zones humides, mais également des petites bêtes aquatiques.

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.

Atelier enfants (8-12 ans) : Nos amis les oiseaux / Durée : 2h00



Jeudi 21 mars 2019 à 9 heures

Les oiseaux sont partout à la Réserve Naturelle ! En compagnie d’un écogarde, les plus jeunes découvriront les différentes espèces d’oiseaux affectionnant l’Etang Saint-Paul.

