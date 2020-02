Culture La Rényon en lèr ! Vincent Fontano remporte le Grand Prix France TV pour "Blaké"





"Je viens d'une petite île où les rêves sont un peu salés (…). On passe tout notre temps à se dire 'rêvez pas trop fort, rêvez doucement, n'envisagez pas trop loin, vous êtes loin de tout'. C'est génial de pouvoir rentrer et dire aux miens "ben si les rêves sont pour nous aussi", a déclaré Vincent Fontano, très ému lors de la remise de son prix. Il était accompagné de l'Agence Film Réunion et de l'association Cinékour. Notre île peut-être fière de Vincent Fontano ! Le comédien, réalisateur, mais aussi metteur en scène a remporté hier le Grand Prix France TV du court-métrage à Clermont-Ferrand, une des plus importantes de la profession, pour son court-métrage "Blaké", produit par We Film. Une belle récompense pour le responsable de la Compagnie Kèr Béton, qui connaît une notoriété certaine d'année en année. Le court-métrage d'une vingtaine de minutes sera disponible jusqu'au 10 février sur le site de France TV . On vous conseille chaudement d'aller vous faire une idée du génie de Vincent...



Dans le parking souterrain d'un immeuble de bureau, deux vigiles surveillent de belles voitures. Le parking est vide et la nuit risque d'être longue. Pour se tenir compagnie, ils évoquent leurs philosophies, leurs blessures, leurs rêves. Vincent, le plus jeune, est persuadé de vivre une grande histoire d'amour avec une belle jeune femme qu'il raccompagne chaque soir à sa voiture. Mais on ne fantasme pas impunément, surtout dans un parking vide où le rêve et le réel s'entrechoquent. Nicolas Payet







