La Région vote la prolongation du dispositif de plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 15 euros

Réunie ce vendredi 30 juin 2023 sous la présidence d’Huguette Bello, la commission permanente de la Région Réunion a voté la reconduction du dispositif exceptionnel de gel du prix d’achat de la bouteille de gaz à 15 euros maximum, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.



Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, et dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des foyers réunionnais, particulièrement les plus modestes, la Région avait proposé au Département de s’associer à la mise en place de ce dispositif, financé à parité par les deux collectivités et opérationnel depuis le 1 er août 2022. Ce dispositif avait déjà été reconduit une première fois pour six mois supplémentaires, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.



Depuis le lancement de ce dispositif, ce sont 1 339 962 bouteilles qui ont été vendues, ce qui a représenté un effort financier des deux collectivités de 7 699 936 euros.