A la Une . La Région va acheter 1.600.000 masques et les offrir aux personnels soignants Le président de Région a accordé à Zinfos une interview téléphonique pour faire le point sur les différentes actions qu'il a menées au cours de ces derniers jours : achat dans l'urgence de masques pour le personnel soignant de La Réunion et recherche de solutions pour les Réunionnais bloqués aux quatre coins du monde.

La fourniture de matériel aux personnels soignants est une compétence de l'État, mais le président Didier Robert nous a déclaré ne pouvoir rester insensible aux différents messages de détresse qui lui sont parvenus.



S'il se félicite de l'annonce par l'ARS du déblocage de 200.000 masques, il est bien conscient que ce ne sera pas suffisant. Aussi les services de la Région travaillent depuis plusieurs jours sur deux pistes pour approvisionner massivement l'île en masques et autres matériels de protection.



Achat de 600.000 masques en liaison le consulat de Chine et la ville de Tianjin



La première passe par la Chine, en relation directe avec le consulat général de Chine à La Réunion et le maire de Tianjin, une ville de 16 millions d'habitants avec laquelle la Région est jumelée.



600.000 masques, des gants et du gel hydroalcoolique ont été commandés. La Région a d'ores et déjà obtenu un accord de principe et les choses vont se débloquer dans les prochaines heures.



Et dès que l'accord sera conclu officiellement, la Région a obtenu, après discussion avec son équipe dirigeante, que Air Austral envoie un avion spécial en Chine récupérer la marchandise.



Et achat d'un million de masques en liaison avec l'association des Régions de France



L'autre piste passe par l'association des Régions de France et son président Renaud Muselier, ainsi qu'avec Jean Rottner, le président de la région Grand Est, une région particulièrement touchée par l'épidémie de coronavirus.



Là aussi, les réunions en visioconférences se sont multipliées au cours des derniers jours, entre présidents, mais aussi avec leurs équipes respectives.



Au final, il a été convenu que l'association des Régions de France va passer une commande groupée, essentiellement de masques, auprès de fournisseurs chinois, pour l'ensemble des régions de France. Sur le total, la Région Réunion a réservé un million de masques qui transiteront donc par Paris avant de revenir vers La Réunion.



Là encore, un avion spécial d'Air Austral fera l'aller-retour pour les rapatrier jusqu'à La Réunion.



Suppression de l'octroi de mer de 6,5% sur les produits médicaux



Enfin, Didier Robert a rappelé que la Région avait pris la décision, il y a plusieurs jours déjà, d'annuler l'octroi de mer de 6,5% sur l'ensemble des produits médicaux, de façon à faciliter le travail des importateurs privés qui peuvent à nouveau faire venir des masques et tous les autres produits dont nos personnels soignants ont besoin pour travailler en toute sécurité.



Un avion d'Air Austral, si nécessaire, pour rapatrier les Réunionnais bloqués à l'extérieur



Interrogé sur le sort des Réunionnais bloqués en France, Inde, en Afrique du Sud et à Madagascar, il a rappelé que c'était une compétence là encore de l'État et que la préfecture fait déjà tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre le problème, en lien avec les ambassades de France dans les différents pays concernés. Le but étant de trouver un hébergement et de fournir des moyens de subsistance aux personnes qui se trouvent bloquées là-bas, le temps qu'on les rapatrie.



Ce qui n'a pas empêché la Région de se préoccuper de leur sort.



Là aussi, le président Robert a affirmé agir en relation avec les responsables d'Air Austral. La compagnie régionale assurera 3 vols vers Paris la semaine prochaine et avec les liaisons assurées par les autres compagnies, ça fera un vol par jour environ entre la métropole et La Réunion. Pas de souci de retour pour les Réunionnais bloqués là-bas donc.



Pour les autres, il n'exclut pas pas l'idée de l'instauration d'un corridor sanitaire et de demander à Air Austral d'aller les chercher. Le sujet a déjà été débattu avec le président Malet et ses équipes.



Les pays en passe de vaincre le coronavirus ont réussi grâce au confinement



Pour finir, le président Robert a souhaité insister fortement sur la nécessité pour les Réunionnais de respecter le confinement mis en place par la Préfecture. "Si en Chine, au Japon, en Corée, l'épidémie de coronavirus est en passe d'être maîtrisée, c'est parce que la population a respecté scrupuleusement le confinement", a-t-il martelé.



De même, il demande aux personnes rentrant de métropole de respecter une quatorzaine totale et de ne pas aller travailler.



Quant aux familles les plus défavorisées, il rappelle que la Région a débloqué un budget d'un million d'euros versé aux associations afin qu'elles puissent continuer à leur apporter à manger. Et il se félicite que le Département prenne le relais, en liaison avec les CCAS. Pierrot Dupuy Lu 760 fois Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > 18 nouveaux cas de coronavirus, 65 au total à La Réunion : Le préfet fait le point Coronavirus: 112 décès enregistrés en France ces dernières 24 heures, 674 au total