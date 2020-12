A la Une . La Région suspend la continuité territoriale sens métropole - Réunion

Le Conseil régional de La Réunion met l'Etat devant ses responsabilités. Le dispositif d'aide dans le sens métropole - La Réunion sera suspendu à compter de janvier 2021. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 00:57 | Lu 475 fois





Le volet B de la continuité territoriale, c'est-à-dire l'aide au paiement du billet d'avion dans le sens métropole - La Réunion avait été mis en place de manière volontariste par la collectivité régionale il y a quatre ans. 2016 : La continuité territoriale sens Métropole-Réunion lancée le 16 août

La Région explique sa démarche dans le fait de renvoyer l’État à sa responsabilité d'"assurer la continuité territoriale entre la métropole et ses espaces ultramarins. Un principe inscrit dans l'article 1803 du code des transports."



"La Région Réunion sollicite à nouveau l’État pour le rétablissement du partenariat existant avant 2016, dans l’intérêt des Réunionnais vivant à La Réunion ou en métropole, et que le chapitre du budget du Ministère des Outre-mer soit plus ambitieux pour la mobilité des populations ultramarines en particulier en ce qui concerne les enveloppes consacrées à l’Aide à la continuité territoriale et les niveaux d’aide accordés", sollicite l'institution régionale.



