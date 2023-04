A la Une . La Région souhaite le retour de la ligne Réunion-Chennai

Huguette Bello a reçu au Conseil régional le collectif pour le maintien de la ligne Réunion-Chennai par Air Austral. La présidente de la Région, du conseil d'administration de la Sematra et membre du conseil de surveillance d'Air Austral, a apporté son soutien aux citoyens mobilisés, moins d'une semaine après leur rencontre avec Cyrille Melchior, président du Département. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 13:42





Huguette Bello est aussi présidente du conseil d'administration de la Sematra, actionnaire d'Air Austral et elle est elle-même présidente du conseil de surveillance de la compagnie aérienne. Voilà donc un allié de taille pour le collectif qui s'est rendu ce mardi 18 avril à la Pyramide inversée, une semaine après leur passage au Palais de la Source.



C'est d'ailleurs à ce moment-là que La présidente de la Région Réunion a apporté son soutien au collectif pour le maintien de la ligne Réunion-Chennai par la compagnie régionale Air Austral. Huguette Bello est la deuxième présidente de collectivité à officialiser son soutien à l'initiative citoyenne après Cyrille Melchior, président du conseil départemental.Huguette Bello est aussi présidente du conseil d'administration de la Sematra, actionnaire d'Air Austral et elle est elle-même présidente du conseil de surveillance de la compagnie aérienne. Voilà donc un allié de taille pour le collectif qui s'est rendu ce mardi 18 avril à la Pyramide inversée, une semaine après leur passage au Palais de la Source.C'est d'ailleurs à ce moment-là que le président du Département avait mis en doute la gestion de la ligne Réunion-Chennai par Air Austral . "Il semblerait que la décision ait été prise en raison du déficit budgétaire de la ligne", avait déclaré Cyrille Melchior, avant de se demander si les décideurs avaient bien fait leur travail : "A-t-on exploré toutes les possibilités pour rendre cette ligne excédentaire ?" Le président du conseil départemental a même affirmé "sur avis d'expert" qu'il est "possible d'améliorer la rentabilité de la ligne."







Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur